Preocupació de la defensa de Sànchez després que un pres n'apunyali un altre a prop seu

Els fets van tenir lloc diumenge durant una missa i el pres agredit es recupera de les ferides

Actualitzada 21/11/2017 a les 08:52

La defensa de l'expresident de l'ANC i número dos de la llista de Junts per Catalunya a les eleccions del 21-D, Jordi Sànchez, ha mostrat preocupació per l'incident que aquest va presenciar diumenge passat a la presó de Soto del Real, on està ingressat des del 16 d'octubre juntament amb el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per ordre de l'Audiència Nacional, que els investiga per sedició. Diumenge, durant una missa, un pres en va apunyalar un altre al coll, una agressió que Sànchez va presenciar. En declaracions a TV3 el seu advocat, Jordi Pina, ha mostrat la «preocupació pel que suposa de manca de seguretat». El pres agredit es recupera de les ferides.