El calendari solidari dels Mossos amb les persones amb Alzheimer es fixa en catorze festes tradicionals catalanes

La presidenta de la FAFAC destaca la «solidaritat» entre la societat civil, policies i famílies que emana de les fotografies

Actualitzada 21/11/2017 a les 21:47

La Patum de Berga, les Santes de Mataró, Temps de Flors de Girona o la Festa del Renaixement de Tortosa són algunes de les festes tradicionals catalanes que apareixen al calendari solidari del 2018 dels Mossos d'Esquadra, dedicat a les persones que pateixen Alzheimer i a les seves famílies. El calendari se centra en catorze festivitats o cites arrelades al territori que se celebren entre el març i el juliol i s'ha presentat aquest dimarts al Palau de Pedralbes davant diversos comandaments i agents dels Mossos i membres de la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya (FAFAC). «El calendari emana col·laboració i solidaritat entre les persones de la societat civil, com de les colles i les confraries, i els mossos, els cuidadors i les persones amb Alzheimer», ha assenyalat la presidenta de la FAFAC, Imma Fernández.



Fernández ha destacat que el calendari dels Mossos d'Esquadra és un «projecte solidari de gran valor», ja que els dona visibilitat i els permet augmentar la sensibilització en els territoris on treballen les associacions, així com «recaptar fons per implementar i donar continuïtat als programes d'atenció als familiars i cuidadors i les persones que pateixen la malaltia de l'Alzheimer».



El cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central dels Mossos d'Esquadra, Joan Carles Molinero, ha subratllat que el cos vol contribuir a «augmentar la sensibilització social davant una malaltia que afecta i colpeja cada vegada més la nostra societat». Molinero ha afirmat que els Mossos d'Esquadra volen «caminar de la mà de la ciutadania» i ha assegurat que no escatimaran «cap esforç per contribuir a construir una societat més segura, però també més humana i solidària».



Amb el comissari Molinero, també han assistit a la presentació del calendari el comissari Miquel Esquius, que la setmana passada va ser nomenat cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial en substitució de l'actual cap dels Mossos, Ferran López -que finalment no ha assistit al que hauria estat el primer acte públic al capdavant del cos després de la destitució de Josep Lluís Trapero-, així com el cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, el comissari Joan Portals. El projecte del calendari solidari s'ha consolidat dins el cos policial i en quatre edicions ha recaptat més de 230.000 euros, que s'han lliurat íntegrament a entitats que desenvolupen una tasca social important.