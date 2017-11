Amsterdam guanya la cursa per acollir l'Agència Europea del Medicament

Barcelona ha quedat for a la primera ronda de votacions i els representants polítics espanyols i catalans s'acusen mútuament de perdre l'EMA

Reaccions

Albiol atribueix l'eliminació de Barcelona a «la imatge d'una Generalitat jugant a ser una república»

Dastis: «L'estabilitat i la unitat són un valor avui més que mai»

Puigdemont culpa l'Estat de «sentenciar» la candidatura de Barcelona per a l'EMA «amb la violència i el 155»

Montserrat diu que la pèrdua de l'EMA és un «dels danys directes de l'independentisme»

Colau sobre l'EMA: «Ni la DUI ni el 155 hi han ajudat, menys hi ajudarà que ara els uns acusin els altres»

Alfred Bosch veu Rajoy com l'«únic responsable» de la derrota de Barcelona en la cursa per acollir l'EMA

Rivera atribueix al «cop separatista» l’eliminació de Barcelona

Collboni admet que ha estat «difícil fer front a les circumstàncies del moment»

Amsterdam va guanyar aquest dilluns la carrera per acollir la seu de l'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) després del 'brexit', en la tercera i última ronda de la votació, que es va saldar finalment per sorteig, van confirmar a Efe fonts comunitàries.L'elecció d'Àmsterdam es va aconseguir per sorteig en produir-se un empat tècnic entre la capital holandesa i Milà que, no obstant això, havia aconseguit posicionar-se en primer lloc tant en la primera com en la segona votació.Barcelona va rebre 13 punts en la primera votació (en la qual els països podien concedir 3, 2 o 1 punt a les seves favorites), la qual cosa la va situar en cinquè lloc i la va deixar fora del procés, mentre que Milà va obtenir 25 punts i Copenhaguen i Àmsterdam van aconseguir 20 cadascuna.El líder dels populars diu que «la millor candidatura no ha pogut vèncer» tampoc el paper d'«uns polítics insultant la resta d'Espanya i les autoritats europees». «Una llàstima», ha afegit el dirigent dels populars.El ministre d'Exteriors i Cooperació del govern espanyol, Alfonso María Dastis, ha reaccionat a l'eliminació de Barcelona com a candidata per acollir l'Agència Europea del Medicament en la primera ronda de les votacions a Brussel·les. «Això no ens aturarà, seguirem treballant per millorar cada dia el nostre país. L'estabilitat i la unitat són un valor avui més que mai», ha assegurat aquest dilluns a la tarda amb un missatge a Twitter que ha acompanyat amb tres icones de la bandera espanyola.El president Carles Puigdemont ha acusat el govern espanyol de «sentenciar» Barcelona com a candidata per acollir la seu de l'Agència Europea del Medicament (EMA). «L'èxit del 155: empresonar líders civils i la meitat del govern legítim, forçar l'exili de l'altra meitat, eradicar l'autogovern i ara ja hi podem sumar empobrir el territori. Fins l'#1Oct, BCN era la favorita. Amb violència, retrocés democràtic i el 155, l'Estat l'ha sentenciat», ha afirmat Puigdemont a través del seu compte de Twitter.La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha dit que l'eliminació de Barcelona en la lluita per acollir l'Agència Europea del Medicament és «un dels danys directes de l'independentisme a Catalunya». En declaracions a la premsa després que la capital catalana fos eliminada en la primera ronda de les votacions que se celebren a Brussel·les, Montserrat ha dit que Barcelona «era la millor candidatura tècnica». «El govern d'Espanya ha remat amb molta força i en la mateixa direcció, potser d'altres no han remat amb la mateixa força i direcció», ha dit, advertint que «la divisió i la segregació no porten enlloc» com «avui hem vist». «A ningú se li escapa que ens han preguntat per activa i per passiva pel tema de Catalunya», ha dit.L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reconegut que l'actual situació política no ha afavorit la candidatura de la ciutat per acollir la seu de l'Agència Europa del Medicament, però alhora ha criticat que alguns dirigents polítics de Catalunya i de l'Estat es dediquin ara a culpar-se els uns als altres. Després de l'eliminació en primera ronda, Colau ha constatat via Twitter que «ni la DUI ni el 155 hi han ajudat», però ha afegit: «Menys hi ajudarà que ara els uns acusin els altres». En aquest sentit, ha insistit que la de la capital catalana era la millor candidatura a nivell tècnic i ha donat les gràcies per la feina realitzada per la ministra Dolors Montserrat, pel consell Toni Comín i per l'extinent d'alcaldia Jaume Collboni. «Gràcies a tots els equips que han treballat junts i també a la societat civil i la comunitat científica barcelonina», ha afegit l'alcaldessa, que ha garantit que Barcelona «no s'atura» i segueix endavant.El president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha situat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, com «l'únic responsable» de la derrota de la capital catalana en la cursa per acollir la seu de l'Agència Europa del Medicament. «Que quedi clar: la candidatura de Barcelona l'havia de defensar Rajoy. L'únic responsable és ell», ha dit a través de Twitter fent referència a unes declaracions de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, admetent que el procés podia ser un obstacle per a la victòria de la ciutat. En tot cas, Bosch ha opinat que ara és el moment de millorar per fer que «tot el potencial de Barcelona atregui inversió i millori la vida de les persones».El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha atribuït aquest dilluns al «cop separatista» l’eliminació de Barcelona com a candidata a acollir l’Agència Europea del Medicament. «Quina ràbia que el cop separatista ens deixi als barcelonesos i a Espanya sense aquesta seu europea. Aturem aquesta ruïna», ha escrit al seu perfil de Twitter, amb un enllaç a una notícia d’El Mundo que recull que la capital catalana ha estat eliminada a la primera ronda de la cursa per a la seu de l’Agència. El compte oficial de Ciutadans també retwita un missatge de la diputada d’aquesta formació al Congrés Marta Rivera, que assegura que l’Agència «hauria generat 900 llocs de treball d’alta qualificació i 35.000 visites anuals... però els separatistes tenien els seus plans».El líder del PSC a l'Ajuntament de Barcelona i fins fa pocs dies segon tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha reconegut aquest dilluns que ha estat «difícil fer front a les circumstàncies del moment» per tal d'aconseguir que la capital catalana sigui seu de l'Agència Europea del Medicament. Barcelona ha quedat eliminada en primera ronda però Collboni ha defensat a través de Twitter que «el projecte valia la pena» i que la candidatura era «excel·lent». «Agraïm els suports rebuts. Hem demostrat que en moments difícils és possible treballar plegats si posem Barcelona per sobre de tot», ha afegit el socialista, que capitanejava la representació de l'Ajuntament fins fa una setmana.