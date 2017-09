Estibadors barcelonins 'se les tenen' a la xarxa amb un sindicat de la Policía Nacional

La CNT va considerar com a 'no benvinguts' els vaixells policials i ha rebut multitud d'amenaces

21/09/2017 a les 17:39

Aquí el twit de un idiota! Cataluña es nuestra casa y seremos bienvenidos siempre! https://t.co/wcF5zVhk5p — Sup Castellon (@SupCastellon) 20 de setembre de 2017

Una muestra sólo de una hora atrás. Cunetas, Legión, cucarachas y San martines. Nos habéis convencido. VIVA ESPAÑA pic.twitter.com/YSGMfX3Gdp — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 21 de setembre de 2017

Venían con la testosterona buscando guerra y esto no se lo esperaban. Llegan los primeros heridos a la retaguardia del @portdebarcelona pic.twitter.com/BF44FvYR5H — Portuaris CNT (@PortuariosCNT) 21 de setembre de 2017

Els estibadors pertanyents a la CNT al Port de Barcelona van ser els primers a expressar, fa dos dies, la seva intenció de no assistir cap servei destinat als vaixells policials que han quedat atracats al port barceloní. En el seu missatge anunciat a Twitter van considerar els vaixells com a 'no benvinguts' i això va generar un gran nombre de reaccions, sobretot amenaces i insults, i també la contesta del Sindicato Unificado de la Policia (SUP) de Castelló.Aquest és un recull de les amenaces que ha rebut el sindicat.Els membres de la CNT, però, lluny de deixar córrer la polèmica han decidit respondre de diverses maneres. Una ha estat el vídeo dels tot-terreny de la Guàrdia Civil que van quedar malmesos en la protesta davant la seu de la conselleria d'Economia i que eren traslladats en grua cap al Port de Barcelona. El vídeo va acompanyat del missatge: «Venían con la testosterona buscando guerra y esto no se lo esperaban. Llegan los primeros heridos a la retaguardia del @portdebarcelona»I una altra resposta dels estibadors de la CNT ha estat recollir el Tuit de la SUP en el qual es queixaven a la vicepresidenta del govern espanyol que no els protegia, d'una banda, dels mateixos estibadors que els consideraven com a 'no benvinguts', però també, del menjar que rebien mentre estan destinats a Catalunya.