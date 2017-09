Més de 150 persones es manifesten a favor de la Guàrdia Civil a la caserna de Travessera de Gràcia

S'han viscut breus moments de tensió quan els concentrats han intentat ocupar tot el carrer i els Mossos ho han impedit

Actualitzada 21/09/2017 a les 13:21

"Espanya una i no cinquanta-una ", "No votareu", "Que no ens enganyin Catalunya és Espanya", "Visca la Guàrdia Civil", "Visca els Mossos", "Som espanyols, som catalans", "Jo sóc espanyol"... Aquests han estat alguns dels lemes que s'han pogut escoltar en castellà aquest dijous en una concentració de més de 150 persones davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia, on es troben alguns dels detinguts aquest dimecres en el macrooperatiu contra l'1 d'octubre. Un dels convocats de la concentració a favor de la Guàrdia Civil i en contra el referèndum ha estat Somatemps. S'han viscut breus moments de tensió quan alguns dels concentrats han intentat ocupar tot el carrer i els Mossos d'Esquadra ho han impedit. De fet, s'han apropat al lloc nou furgonetes de la policia catalana. Alguns dels manifestants han fet una crida a protestar aquest divendres a dos quarts de vuit davant la seu de l'ANC.



Sobre dos quarts d'onze del matí, han aparegut nou vehicles dels Mossos d'Esquadra a Travessera de Gràcia i una d'elles s'ha situat davant mateix de l'edifici i els altres als carrers laterals, que són Nàpols i d'En Grassot. De fet, hi ha convocada una marxa per part de Som a temps en suport a la Guàrdia Civil.



Els concentrats han protestat amb crits a favor de la unitat d'Espanya i de la Guàrdia Civil i del referèndum de l'1 d'octubre. Molts d'ells han lluït banderes espanyoles i han fet una crida a protestar aquest divendres a dos quarts de vuit davant la seu de l'ANC.