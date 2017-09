La Guàrdia Civil abandona definitivament el Departament d'Economia quasi 24 hores després d'haver-hi entrat

A Rambla de Catalunya només hi queden els serveis de neteja de la ciutat

Actualitzada 21/09/2017 a les 08:39

Els últims agents de la Guàrdia Civil han abandonat definitivament el Departament d'Economia quan feia quasi 24 hores que hi havia entrat. Tampoc hi queda cap dels vehicles del cos policial espanyol, que han estat retirats per grues. Segons fonts del Departament, els escorcolls van acabar a quarts de nou del vespre. Els agents, però, no van poder sortir a aquella hora, ja que els milers de persones concentrades al carrer n'impedien el seu pas. Al voltant de les 4 i enmig d'un cordó policial dels Mossos d'Esquadra, alguns agents van poder sortir de la conselleria, quan ja s'havien retirat bona part dels milers de persones que s'havien concentrat a Rambla de Catalunya en senyal de protesta. En aquests moments, al carrer només hi queden els serveis de neteja de la ciutat.



El vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, ha entrat a la seu de la conselleria minuts abans de les vuit del matí, tot just quan marxava una desena de manifestants joves, els últims que es trobaven al departament. Els serveis de neteja de Barcelona estan restablint la normalitat al carrer després que milers de manifestants s'hi concentressin des d'aquest dimecres al matí. La Guàrdia Urbana va xifrar el nombre d'assistents en uns 40.000.



Tot i que l'ANC i Òmnium han fet una crida als concentrats perquè marxessin a la mitjanit, algunes persones s'han quedat davant el Departament d'Economia a l'espera de la sortida de la Guàrdia Civil. Durant la tarda, s'han sentit càntics de «Dormireu aquí» i «No sortireu» i fins i tot s'ha vist un matalàs entre els milers de persones concentrades a la Rambla de Catalunya.



Als volts de les deu de la nit, els avalots dels Mossos d'Esquadra ja han intentat fer un cordó policial per a la sortida dels Guàrdies Civils. Durant la seva formació, s'han viscut moments de tensió entre alguns concentrats i antiavalots.



Més tard han estat voluntaris de l'ANC, vestits amb armilles de colors en què es podia llegir «sí», els que han fet un passadís, que ha servit perquè una desena de treballadors del Departament que duien tot el dia tancats a la seu, en sortissin. Més tard i un cop dissolt el passadís de l'ANC, els antiavalots dels Mossos han format un cordó a les portes de la seu governamental que s'ha mantingut fins a la sortida de la Guàrdia Civil.



No ha estat fins als voltant de les quatre de la matinada, enmig d'un cordó policial dels Mossos d'Esquadra, que alguns dels agents han sortit amb capses i bosses. El cos policial ha comprovat amb gossos que no hi hagués explosius al vehicles que tenien aparcats davant la conselleria. Quatre dels vehicles tenien molts desperfectes i estan essent retirats amb grua.