Els estibadors de Barcelona decideixen no proveir els vaixells atracats per allotjar la policia espanyola

Els treballadors ho decideixen en assemblea per «defensar els drets civils»

Actualitzada 21/09/2017 a les 10:10

Els estibadors de Barcelona han decidit en assemblea no proveir els dos vaixells atracats per l'Estat al port per allotjar els agents de la policia espanyola. Així ho han confirmat els representants dels treballadors a l'ACN, que esgrimeixen una «defensa dels drets civils». De fet, en una piulada a la xarxa social Twitter, han esgrimit que no volen donar suport «als vaixells de la repressió». El govern espanyol va atracar aquest dimecres dos ferris al Port de Barcelona amb capacitat per allotjar prop de 3.000 persones. Les dues embarcacions tenen permís per estar-se al port fins al 5 d'octubre. A Tarragona ha atracat un tercer vaixell, amb capacitat per a 800 persones.



Concretament, es tracta de l'embarcació italiana Moby Dada i que pot allotjar més de 1.000 persones, i el també italià Rhapsody, que va atracar aquest dimecres al matí al moll de Lepant i que té capacitat per a 2.000 passatgers més.



Fonts del port de Barcelona han informat que, com que es tracta de naus que tenen consideració de vaixells d'Estat, el port està obligat a donar-los autorització.