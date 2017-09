El jutjat desestima tres 'habeas corpus' més demanats per detinguts per l'1-O

Del total de 10 peticions, en queda una en fase de tramitació

Actualitzada 21/09/2017 a les 14:15

El jutjat d'instrucció número 30 de Barcelona ha desestimat tres 'habeas corpus' més demanats per detinguts en l'operació de la Guàrdia Civil d'aquest dimecres contra el referèndum de l'1-O. El magistrat considera que les corresponents detencions es van fer d'acord amb la legalitat. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, de les 10 peticions d''habeas corpus' que hi ha hagut, només en queda un de pendent, que està en fase de tramitació. Les altres 9 peticions ja han estat desestimades pels jutjats de guàrdia de Barcelona i de Martorell. Els jutges disposen de 24 hores per resoldre un 'habeas corpus'.



L''habeas corpus' és una procediment segons el qual un detingut ha de ser portat immediatament davant d'un jutge perquè aquest determini si el seu arrest s'ha fet amb base legal. Entre els detinguts que aquest dimecres van demanar aquest procediment hi ha el secretari general de la Vicepresidència, Josep Maria Jové, o el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó.



En tres casos, les defenses dels detinguts van demanar la recusació del magistrat, ja que el jutge d'instrucció número 13, que és qui ha ordenat els escorcolls, estava substituint el titular del jutjat 29, que és el que havia d'estar de guàrdia. Per això, les decisions sobre els 'habeas corpus' de Barcelona les està prenent el titular del jutjat d'instrucció número 30.



En l'operació de la Guàrdia Civil hi va haver una quinzena de detinguts, alguns dels quals van sortir en llibertat amb càrrecs el mateix dimecres després de negar-se a declarar davant de la Guàrdia Civil, que els atribueix els delictes de desobediència i sedició.