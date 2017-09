Voluntaris de l'ANC formen un passadís per pacificar la sortida de la Guàrdia Civil del Departament d'Economia

Els antiavalots dels Mossos també formen un cordó policial a la Gran Via

21/09/2017

Tot i que l'escorcoll de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia i Hisenda ha finalitzat a quarts de nou del vespre, els agents encara no n'han sortit. Cap a les deu de vespre els antiavalots dels Mossos d'Esquadra han començat a obrir-se pas entre els milers de persones concentrades als voltants del Departament per fer un cordó policial a la Gran Via que facilités la sortida dels agents. Voluntaris de l'ANC, vestits amb armilles en què es podia llegir «sí», també han fet un passadís, des de la seu del Departament fins a la Gran Via, per contribuir a la pacificació en el moment en què surtin els agents.



Durant la formació del cordó policial, s'han viscut moments de tensió entre alguns concentrats i els antiavalots, però finalment els manifestants han permès la formació del passadís.



Els vehicles de la Guàrdia Civil que han estat aparcats durant tot el dia davant la conselleria han acabat amb diversos desperfectes. A petició dels voluntaris de l'ANC, les persones que hi havia sobre els cotxes n'han baixat. En un d'ells fins i tot hi han posat una tenda de campanya.