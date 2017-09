S'eleven a 13 els detinguts i a 22 els escorcolls de l'operació de la Guàrdia Civil per l'1-O

El secretari general de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, es troben entre els detinguts

Actualitzada 20/09/2017 a les 13:23

S'eleva a 13 el nombre de detinguts en l'operació de la Guàrdia Civil oberta des d'aquest matí a diverses conselleries i seus de la Generalitat i empreses que emmagatzemarien material electoral. Concretament, segons han confirmat fonts policials a l'ACN, els escorcolls s'estan fent a 22 punts diferents. Entre els detinguts, hi ha el secretari general de la Vicepresidència i de la conselleria d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové; el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó; a més d'altres càrrecs de la mateixa conselleria, el Departament d'Afers Socials, o el CTTI. L'objectiu és recopilar proves i indicis per a la investigació. Les intervencions s'han dut a terme per ordre del jutjat d'Instrucció número 13 de de la capital catalana, que va obrir diligències pel 'cas Vidal' i investiga els preparatius del referèndum.



Diversos agents de la Guàrdia Civil han entrat aquest dimecres a primera hora del matí a les dependències del Departament d'Economia, situat a la Rambla Catalunya, on en aquests moments s'hi concentren centenars de persones com a gest de protesta. També estan escorcollant la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, a la Gran Via, on s'hi concentren una trentena de persones; a més dels departaments de Governació i Afers Socials de la Generalitat.



D'altra banda, els agents també s'han personat a primera hora del matí al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat; a la seu de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC); al Consorci Administració Oberta de Catalunya; a l'empresa T-Systems, i a les dependències d'Atenció Ciutadana, situades a la Via Laietana, número 13, de Barcelona.



Concretament, al Departament d'Economia i Hisenda, els agents han acordonat el despatx de Jové, així com el de la directora de serveis del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, Natàlia Garriga.



Al Departament de Treball, Afers Socials i Família, la Guàrdia Civil ha entrat quan passaven cinc minuts de les vuit amb tres ordres judicials per requisar material, mòbil, documentació, informació dels ordinadors de dos treballadors vinculats al CTTI i del secretari general de la conselleria, Josep Ginesta. Durant l'operació, que continua oberta, han retingut dos treballadors, un a la plata 20 i un altre a la plana 3, i estan actuant en la requisa davant seu, sense deixar-los fer cap trucada. Ara actuaran al despatx del secretari general del departament.



A més de Jové i Salvadó, també està detingut David Franco, cap de desenvolupament d'àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; David Palanques de l'oficina tècnica de projectes –aquests últims estan presenciant el registre als seus llocs de treball-; Josué Sallent, director d'estratègia i innovació del CTTI; Xavier Puig, de l'oficina d'Afers Socials; i Juan Manuel Gomez de la conselleria d'Economia i Hisenda. També han detingut dues persones que estarien vinculades a naus que emmagatzemarien material electoral.