Puigdemont denuncia la suspensió de l'autogovern en aplicar-se un «estat d'excepció» i referma l'1-O

El president de la Generalitat fa una crida a la ciutadania per donar una resposta «massiva i pacífica» davant de l'actitud «totalitària» del govern espanyol

Actualitzada 20/09/2017 a les 14:45

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciat la «suspensió» de l'autogovern en aplicar-se un «estat d'excepció» per part del govern espanyol. En una declaració institucional des de la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat -després de reunió extraordinària del Consell Executiu d'aquest dimecres al matí- Puigdemont ha refermat el referèndum: «L'1-O sortirem de casa, portarem una papereta i la farem servir». A més, ha fet una crida a la ciutadania per donar una resposta «massiva i pacífica» davant de l'actitud «totalitària» de l'Estat. El president ha asseverat que en les «darrers hores i avui» el govern espanyol ha «suspès de facto l'autogovern de Catalunya i ha aplicat de facto un estat d'excepció». «Les llibertats estan essent suspeses i reprimides», ha afegit.



Puigdemont ha alertat que el Govern ha estat «objecte d'una agressió coordinada» per les forces policials pel «impedir» que els catalans es pugin expressar a les urnes l'1-O, i que ha «suspès l'activitat» de l'executiu sorgit de les eleccions del 27-S. Tot i això, el president ha insistit que la ciutadania està «convocada» al referèndum «per defensar la democràcia» davant d'un «règim repressiu i intimidatori». Davant d'aquest escenari, el cap del Govern ha demanat que la gent es «prepari» per defensar la democràcia i Catalunya amb és «úniques armes» que té, «la resposta ciutadana».



Per Puigdemont, les actuacions de la Guàrdia Civil d'aquests dies i, especialment les d'aquest dimecres, «vulneren l'estat de dret, la carta de la Unió Europea» i les garanties constitucionals. Per tot això, el cap del Govern s'ha compromès a «fer valer» la legitimitat del 27-S i ha assegurat que l'executiu «no es farà enrere» perquè «no hi té dret». En aquest sentit, Puigdemont ha subratllat que el Govern prendrà les «seves decisions» i que serà «fidel» al seu programa. «No acceptarem un retorn a èpoques passades i tampoc que no ens permetin decidir les èpoques futures de llibertat i democràcia», ha defensat.



Finalment, el president ha conclòs que l'executiu dona «suport i empara política, jurídica i personal» als servidors públics del Govern que han estat detinguts, i ha denunciat la «intervenció» d'un govern espanyol que «no respecta els principis de la democràcia». En referència a l'Estat, Puigdemont ha considerat que ha «ultrapassat la línia vermella que el separava» d'un «règim autoritari i repressiu».