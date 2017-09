Més de 300 persones es concentren a Tortosa davant la delegació del Govern a les Terres de l'Ebre

Un dels parlaments més ovacionats ha estat per Jordi Romeva, membre de l'ANC i pare del conseller d'Exteriors

Actualitzada 20/09/2017 a les 14:23

Més de 300 persones s'han concentrat aquest dimecres al migdia a Tortosa a la plaça Gerard Vergés, davant les portes de la delegació del Govern a les Terres de l'Ebre. La convocatòria l'ha fet el mateix delegat del Govern a l'Ebre, Xavier Pallarès, després de l'operació de la Guàrdia Civil a diferents seus de la Generalitat a Barcelona. L'acte ha durat una mitja hora i ha acabat amb el cant dels Segadors. Crits d'independència i 'votarem' s'han barrejat amb l'alçada d'estelades entre els centenars de persones que s'han concentrat per rebutjar l'operatiu policial i reivindicar l'1 d'octubre. A més del delegat del Govern, han intervingut a l'acte un representant d'Òmnium, ANC, PDeCAT i ERC. Per part de l'ANC ha parlat Jordi Romeva, pare del conseller d'Exteriors, Raül Romeva, que ha estat molt ovacionat. Entre el públic, nombrosos alcaldes, regidors i directors dels serveis territorials de la Generalitat. En l'acte de Tortosa, també s'ha donat suport a la família de Lluís Salvadó, exdelegat del Govern a l'Ebre i actual secretari d'Hisenda, un dels detinguts per la Guàrdia Civil.