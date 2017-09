La Guàrdia Civil localitza paperetes del referèndum de l'1-O en una nau de Bigues i Riells

Agents del cos policial estan comptabilitzant el material trobat

La Guàrdia Civil ha localitzat paperetes per votar al referèndum de l'1 d'octubre en una nau a Bigues i Riells, segons han confirmat a l'ACN fonts de la investigació. En aquest nau hi ha trobat paperetes amb les opcions del 'sí' i el 'no' i altre material relacionat amb la convocatòria. En aquests moments, agents del cos estan comptabilitzant el material que s'ha trobat. Un dels detinguts aquest dimecres en l'operació oberta per la Guàrdia Civil està vinculat a una nau que conté material electoral, segons fonts policials. Aquest dimarts, la Guàrdia Civil va intervenir a l'empresa de distribució postal Unipost més de 45.000 notificacions per a les meses electorals.