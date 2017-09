La Guàrdia Civil intervé a Unipost més de 45.000 notificacions per a les meses electorals de l'1-O

El Ministeri de l'Interior considera que és el 80% de les comunicacions necessàries per cobrir les meses electorals

Actualitzada 20/09/2017 a les 08:09

La Guàrdia Civil ha intervingut a l'empresa de distribució postal Unipost més de 45.000 notificacions per a les meses electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Els comisos van tenir lloc al llarg d'ahir dimarts principalment a la seu de la firma a Terrassa, però la Guàrdia Civil ha explicat que també hi va haver inspeccions a altres locals de la companyia a Manresa, l'Hospitalet de Llobregat o Barcelona. El Ministeri de l'Interior afirma que el nombre de certificats de notificació requisats «podria suposar el 80% de les comunicacions necessàries per cobrir les meses electorals». Els certificats de notificació estaven tancats, disposats per ciutats i poblacions. Segons ha explicat el Ministeri de l'Interior, la Guàrdia Civil va comissar els més de 45.000 certificats de notificació distribuïts entre les seus de Manresa i, fonamentalment, Terrassa. Als sobres comissats hi consta com a remitent la Generalitat de Catalunya i tots estan proveïts de destinatari.



El Ministeri també ha indicat que es va traslladar una mostra dels sobres a seu judicial per obrir-los en presència del jutge, el fiscal, la Guàrdia Civil actuant i un representant de l'empresa. Després d'això, indica Interior, es va poder determinar que la finalitat dels sobres era constituir les meses electorals de l'1-O.



Cal recordar que dijous passat el Govern es donava de marge fins a principis d'aquesta setmana per completar les notificacions a les 55.000 persones escollides per formar part de les meses de l'1-O. L'executiu preveu que cada mesa estigui formada per un president o presidenta i dos vocals. A més, cada titular té dos suplents.



Les 55.000 persones s'han designat per sorteig púbic entre la totalitat de les persones censades menors de 70 anys, tenint en compte que estan previstes unes 6.000 meses, una per urna. Segons el calendari que estableix la pàgina web ref1oct.cat, el termini màxim per a les notificacions acabava divendres passat.