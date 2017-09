La Guàrdia Civil escorcolla el domicili particular de Santi Vidal i s'emporta el seu mòbil i l'ordinador

El jutge inhabilitat afirma que els agents no li han comunicat ni de què se l'acusa ni se l'ha citat a declarar

Actualitzada 20/09/2017 a les 14:04

La Guàrdia Civil ha escorcollat el domicili particular de Santi Vidal aquest dimecres al matí i s'han emportat el seu ordinador i el mòbil, segons ha confirmat el mateix jutge inhabilitat en una entrevista a TV3. Vidal ha afirmat que els agents no li han dit de què l'acusaven ni tampoc l'han citat a declarar. El Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona ja té un procés judicial obert contra el jutge inhabilitat per haver afirmat que el Govern tenia de manera «il·legal» les dades fiscals dels catalans.