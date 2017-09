La Guàrdia Civil escorcolla el domicili del cap de gabinet del Departament de Governació

Dos vehicles amb agents de paisà han arribat al lloc pels volts de les 9 del matí

Actualitzada 20/09/2017 a les 10:42

Agents de la Guàrdia Civil escorcollen a aquesta hora el domicili particular del Cap de Gabinet del Departament de Governació, Joan Ignasi Sànchez, a Sabadell. Els agents s'han personat al lloc a les 9 del matí i a hores d'ara es troben a l'interior del pis situat al número 2A del carrer Sant Ferran de la localitat. Una desena de Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins aquest punt i han creat un cordó policial a l'entrada de l'edifici on s'hi concentren mig centenar de persones. Sànchez va ser regidor del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) a l'Ajuntament de Sabadell. Entre els assistents a la concentració hi ha diversos representants del govern local, com els regidors d'ERC Xavier Guerrero, Montserrat Chacón i Gabriel Fernàndez, o el portaveu d'Unitat pel Canvi, Joan Berlanga.



Diversos dels protestants s'han assegut a la porta principal de l'edifici per bloquejar l'accés al bloc de pisos, i la Policia Municipal ha tallat al trànsit en aquest carrer que és un dels ramals que connecta el centre de la ciutat amb l'autopista C-58.