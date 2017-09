La Guàrdia Civil entra al Departament d'Economia, Governació i Afers Socials de la Generalitat

Els agents també han entrat al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació

Actualitzada 20/09/2017 a les 10:37

Diversos agents de la Guàrdia Civil han entrat aquest dimecres a primera hora a les dependències del Departament d'Economia, situat a la Rambla Catalunya i a l'Institut Català de Finances, a la Gran Via; a més dels departaments de Governació i Afers Socials de la Generalitat. D'altra banda, els agents també s'han personat a primera hora del matí al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat. D'altra banda, els agents del cos armat també han entrat a la seu de l'Agència Tributària de Catalunya i a les dependències d'Atenció Ciutadana, situades a la Via Laietana, número 13, de Barcelona. Les intervencions s'han dut a terme per ordre del jutjat d'Instrucció número 13 de de la capital catalana, que va obrir diligències pel 'cas Vidal' i investiga els preparatius del referèndum.



Just després de l'entrada al Departament d'Economia, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha assegurat a Twitter que l'entrada al Departament és «una demostració més que hi ha un veritable estat policial». Tot seguit, ha lamentat a Catalunya Ràdio que «estem en un estat excepcional fora de qualsevol garantia democràtica» i «lluny de les llibertats fonamentals».



Les entrades es produeixen l'endemà que el cos armat rebés més de 45.000 notificacions per a les meses electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Els comisos es van realitzar al llarg del dia a la seu de la firma a Terrassa, principalment, però també van fer inspeccions a Manresa, l'Hospitalet de Llobregat o Barcelona.



Segons el Ministeri de l'Interior, afirma que el nombre de certificats de notificació requisats «podria suposar el 80% de les comunicacions necessàries per cobrir les meses electorals». Els certificats de notificació estaven tancats, disposats per ciutats i poblacions.