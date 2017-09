La Guàrdia Civil s'emporta detingut Joan Ignasi Sànchez, assessor del Departament de Governació

S'han viscut moments de molta tensió entre ciutadans i agents de la policia espanyola i els Mossos d'Esquadra

Actualitzada 20/09/2017 a les 14:34

La Guàrdia Civil ha detingut a Sabadell Joan Ignasi Sànchez, assessor en matèria d'opinió pública del Departament de Governació. Segons ha explicat la muller de Sànchez, l'arrest és per un delicte de sedició. La policia espanyola s'ha presentat amb una ordre judicial al domicili de l'assessor de la Generalitat a primera hora d'aquest matí, ha escorcollat l'immoble i s'ha endut un ordinador portàtil i un llapis de memòria i documentació personal. Tot plegat enmig d'una protesta que han dut a terme més de 300 persones a les portes del domicili del detingut a Sabadell i que ha acabat amb la intervenció dels agents de la brigada d'antidisturbis dels Mossos d'Esquadra.



«He arribat a casa perquè m'han advertit que teníem un escorcoll de la Guàrdia Civil amb una ordre judicial, i han intervingut un ordinador, documentació diversa i llapis de memòria, l'ordinador és el de casa», ha explicat Susanna Tercero, dona de Sànchez. En aquest sentit, ha explicat que creuen que buscaven informació vinculada amb la pàgina web del referèndum.



Tercero ha explicat que a Sànchez se l'han endut detingut, però no emmanillat, en una sortida que s'ha fet enmig de molta confusió quan més de 300 persones estaven concentrades a les portes del domicili particular de Sànchez. Els Mossos d'Esquadra han intervingut per desallotjar l'espai i permetre als agents de la Guàrdia Civil emportar-se a l'assessor del Govern que ha estat traslladat a la comissaria de la Policia Nacional de Via Laietana, a Barcelona.



La detenció ha estat el colofó d'una jornada que s'ha iniciat a les 8 del matí amb l'arribada de dos cotxes de la Guàrdia Civil de paisà i que han accedit al domicili del carrer Sant Ferran de Sabadell. Poc després s'han començat a apropar desenes de persones i també s'han concentrat representants polítics, entre els quals l'alcalde de Sabadell, Maties Serracant (Crida per Sabadell), acompanyat de diversos regidors del govern, com l'exalcalde Juli Fernàndez (ERC), i el portaveu del PDeCAT a la ciutat, Carles Rossinyol. Alguns d'ells s'han sumat a un grup de ciutadans que s'han assegut a la porta del bloc de pisos on viu Sànchez per impedir la sortida de la policia espanyola.



Sis furgonetes de la Guàrdia Civil i sis més dels antidisturbis dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat i han fet diversos cordons. Tot plegat ha generat escenes de molta tensió amb els protestants, i alguns agents s'hi han encarat i han fet empentes a diverses persones, entre ells gent gran. Finalment, pels volts de la 1 del migdia la Guàrdia Civil s'ha endut Sànchez.