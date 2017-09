ERC i PDeCAT abandonen el ple del Congrés l'operació de la Guàrdia Civil

En Comú Podem es plantejarà que fer en les pròximes hores

Actualitzada 20/09/2017 a les 10:05

Els grups d’ERC i PDeCAT han abandonat aquest dimecres el ple del Congrés dels Diputats –on se celebra la sessió de control al govern espanyol- en protesta per les detencions i els registres que estan tenint lloc a Catalunya. ERC ho ha fet entre crits i reterts després de la pregunta de Gabriel Rufián al president espanyol, un fet que ha obligat la presidenta del Congrés a intervenir per demanar «respecte» en el «contingut i les formes». El PDeCAT després de la pregunta de l’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, al ministre Montoro. El portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano ha advertit que «Rajoy i Fiscal general de l'estat no són conscients de les profundes ferides que aquest intent d'humilació de la societat catalana provocarà a Catalunya» i ha apuntat que la seva formació es plantejarà el seu futur paper a l'activitat parlamentària. «Aquestes decisions que el govern promou i que volen humiliar la societat catalana només tindran una resposta pacífica, cívica i democràtica per part de la societat catalana en el seu conjunt, s'evidencia que la defensa de la democràcia i de les institucions de Catalunya és la bandera comú de tots els catalans». El portaveu d’En Comú Podem, Xavier Domènech, ha afirmat que la seva formació es plantejarà que fer en les pròximes hores, però no pot «no actuar» en defensa de les institucions i l’autogovern. «El que estem vivint és una intervenció de facto de l'autogovern de Catalunya», ha dit.