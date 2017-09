En Comú Podem també abandona l'hemicicle i crida a la mobilització en resposta a l'operació policial

Xavier Domènech assegura que l'executiu espanyol està «atacant i intervenint» l'autogovern de Catalunya

Actualitzada 20/09/2017 a les 11:57



Els diputats del grup d'En Comú Podem també han abandonat l'hemicicle com a resposta a l'operació policial que, de moment, ja ha fet dotze detencions d'alts càrrecs del Govern. El portaveu del grup, Xavier Domènech, ha acusat el govern de Mariano Rajoy "d'atacar i intervenir" l'autogovern de Catalunya i de fer-ho "per la porta del darrera". Domènech ha fet una crida a la mobilització ciutadana per respondre a les detencions i registres a conselleries i seus de la Generalitat. "Hem d'actuar des de la màxima transversalitat del país davant d'aquest atac", ha dit. La resta de diputats del grup confederal de Podem s'han quedat al ple durant la sessió de control. Al migdia, Podem i les seves confluències faran una concentració davant dels Lleons del Congrés. Després de les detencions d'aquest dimecres, els diputats d'ERC i PDeCAT també han abandonat el Congrés.