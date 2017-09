12 detinguts i 9 escorcolls a conselleries i altres seus de la Generalitat en l'operació de la Guàrdia Civil per l'1-O

El secretari general de la Vicepresidència i de la conselleria d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové, i el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó, es troben entre els detinguts

Actualitzada 20/09/2017 a les 11:14

La Guàrdia Civil té oberts 9 escorcolls a conselleries i altres seus de la Generalitat en una operació des de primera hora d'aquest dimecres al matí per ordre del Jutjat d'Instrucció número 13 de la capital catalana, que ja va obrir diligències pel 'cas Vidal' i investiga els preparatius del referèndum. De moment, i segons han confirmat fonts policials a l'ACN, s'han detingut 12 persones, entre les quals, el secretari general de la Vicepresidència i de la conselleria d'Economia i Hisenda, Josep Maria Jové; el secretari d'Hisenda, Lluís Salvadó; a més d'altres càrrecs de la mateixa conselleria, el Departament d'Afers Socials, o el CTTI. L'objectiu és recopilar proves i indicis per a la investigació.



Diversos agents de la Guàrdia Civil han entrat a les dependències del Departament d'Economia, situat a la Rambla Catalunya i a l'Institut Català de Finances, a la Gran Via; a més dels departaments de Governació i Afers Socials de la Generalitat. D'altra banda, els agents també s'han personat a primera hora del matí al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat, i a l'Agència Tributària de Catalunya. D'altra banda, els agents del cos armat també han entrat a les dependències d'Atenció Ciutadana, situades a la Via Laietana, número 13, de Barcelona.



Concretament, al Departament de Treball, Afers Socials i Família, la Guàrdia Civil ha entrat quan passaven cinc minuts de les vuit amb tres ordres judicials per requisar material, mòbil, documentació, informació dels ordinadors de dos treballadors vinculats al CTTI i del secretari general de la conselleria, Josep Ginesta. Durant l'operació, que continua oberta, han retingut dos treballadors, un a la plata 20 i un altre a la plana 3, i estan actuant en la requisa davant seu, sense deixar-los fer cap trucada. Ara actuaran al despatx del secretari general del departament.



A més de Jové i Salvadó, també està detingut Josué Sallent, director d'estratègia i innovació del CTTI; Xavier Puig, de l'àrea de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions; David Franco del CTTI; David Palancas del Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors; i Juan Manuel Gomez de la conselleria d'Economia i Hisenda.



Just després de l'entrada al Departament d'Economia, el vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, ha assegurat que l'entrada al Departament és «una demostració més que hi ha un veritable estat policial» i ha lamentat, en declaracions a Catalunya Ràdio, que «estem en un estat excepcional fora de qualsevol garantia democràtica» i «lluny de les llibertats fonamentals».



Les entrades es produeixen l'endemà que el cos armat rebés més de 45.000 notificacions per a les meses electorals del referèndum de l'1 d'octubre. Els comisos es van realitzar al llarg del dia a la seu de la firma a Terrassa, principalment, però també van fer inspeccions a Manresa, l'Hospitalet de Llobregat o Barcelona.