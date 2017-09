Concentració davant la subdelegació del Govern a Tarragona contra «el cop d'Estat espanyol»

El diputat de la CUP Sergi Saladié constata que el govern espanyol ha traspassat «línies vermelles» i apel·la a «la força de la gent» per garantir el referèndum

Més d’un centenar de persones s’han concentrat aquest dimecres al migdia, de forma espontània, davant la subdelegació del govern espanyol a Tarragona per defensar el referèndum de l’1 d’octubre i per denunciar les detencions i registres practicats per la Guàrdia Civil. La concentració ha estat encapçalada pel diputat de la CUP Sergi Saladié, i per diversos regidors de la formació als consistoris de Tarragona i Reus. Durant la protesta s’ha mostrat una pancarta amb el lema ‘Aturem el cop d’estat. Defensem la democràcia’ -que han penjat a la façana de la subdelegació- i una altra amb la consigna ‘Fora les forces d’ocupació. L’1 d’octubre votarem’. També s’han situat petites urnes de paper davant la porta principal de l’edifici. Els Mossos d’Esquadra s’han desplegat per controlar la protesta, mentre els agents de la Guàrdia Civil s’han mantingut a l’interior de l’edifici, sense que s’hagin registrat incidents.Des de Tarragona, el diputat de la CUP Sergi Saladié ha opinat que la situació actual és «d’extrema gravetat» i que «s’han traspassat línies». Així mateix, Saladié ha constatat que l’Estat ha passat «d’amenaces, denúncies i querelles, a detenir als càrrecs i treballadors de la Generalitat per impedir el referèndum».Segons el diputat cupaire, la millor resposta possible de la gent és que es queixi davant qualsevol institució de l’Estat i que manifesti el seu rebuig a l’actuació d’aquest dimecres. Alhora, Saladié ha cridat a defensar i a poder garantir «entre tots, Govern i ciutadania» que l’1 d’octubre es pugui votar.Sergi Saladié ha advertit que «l’Estat busca impedir la votació» i que, amb les actuacions d’aquest dimecres, «ho donen com un cop definitiu». Per aquesta raó, el diputat ha opinat que no es pot permetre que l’1 d’octubre no es pugui votar, sinó al contrari, i que «amb la força de la gent» és com s’aconseguirà.D’altra banda, per aquest dimecres a les vuit del vespre s’han convocat concentracions al davant dels ajuntaments del país, entre els quals els de Tarragona i Reus.