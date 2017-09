La CUP apel·la a la mobilització «massiva» per «desbordar» els «impediments» de l'Estat de cara a l'1-O

Els cupaires adverteixen que «qualsevol acció repressiva» contra els drets fonamentals «posa en perill» el sistema democràtic

Actualitzada 19/09/2017 a les 14:34

La portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, ha assegurat que els «impediments que ha posat l'Estat per votar amb normalitat són moltíssims» de cara a l'1O i ha advertit, així, que «només es podran desbordar i contrarestar» amb una mobilització que els cupaires volen «massiva». Gabriel ho ha defensat aquest dimarts des de Tortosa després que la Guàrdia Civil hagi registrat la seu d'Unipost a Terrassa i L'Hospitalet de Llobregat. La diputada dels cupaires ha assegurat que «qualsevol acció repressiva contra qualsevol exercici dels drets fonamentals posa en perill el sistema democràtic, que prou feble és en si mateix». A l'acte Gabriel ha denunciat també que els cupaires acumulen els darrers dies «70 actuacions policials», amb «62 persones identificades» i un detingut, per «cometre un delicte tan greu com sortir a encartellar».



Els cupaires ho han defensat així des de Tortosa, en un acte centrat sobretot en reclamar l'absolució de l'Andreu Castro, un jove del municipi i veí de Sants, detingut durant la vaga general del març del 2012 i que serà jutjat a principis d'octubre. Darrere de Gabriel, una desena de persones han construït amb lletres gegants la paraula 'absolució'.



De fet, Gabriel ha evitat respondre amb concreció i ha centrat les respostes a la premsa en aquest cas judicial. «El que és greu i està en perill és l'exercici dels drets fonamentals si hi ha condemna cap a l'Andreu, qualsevol acció repressiva contra qualsevol exercici dels drets fonamentals posa en perill el sistema democràtic», ha respost en ser preguntada sobre si els registres a les empreses de missatgeria posava en perill l'1-O. De la mateixa manera, ha apostat per «remoure els obstacles» que posa l'Estat de cara l'1-O mentre en paral·lel es remou «el silenci informatiu» en el cas de l'Andreu.



En l'acte d'aquest migdia a Tortosa, la diputada anticapitalista sí que ha parlat de «context d'excepcionalitat» i ha denunciat, així, que l'esquerra independentista acumula «62 persones identificades, 1 detinguda i 3 retinguts a Alcanar». «La persecució és per l'exercici de drets fonamental», ha insistit.