Els tres primers alcaldes es neguen a declarar davant el fiscal per l'1-O

L'alcalde de Mollerussa, Manel Solsona, entrant a la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya per declarar per la seva col·laboració amb l'1-O, envoltat de periodistes.

Es tracta dels batlles de Mollerussa, Marc Solsona; Oliana, Miquel Sala; i el Pont de Suert, José Antonio Troguet

EFE

Actualitzada 19/09/2017 a les 13:36

Aquest matí han acudit a la seu de la Fiscalia Superior de Catalunya i del ministeri públic a La Seu d’Urgell els alcaldes de Mollerussa, Marc Solsona -també diputat del Parlament-, de Oliana, Miquel Sala, i d’El Pont de Suert, José Antonio Troguet.



Tanmateix, els tres alcaldes, que havien estat citats per la Fiscalia per col·laborar en l’organització de l’1-O, s’han negat a prestar declaració, ja que consideren que el ministeri públic s’està extralimitant en imputar-los, tenint en compte que la causa del referèndum està judicialitzada.



Davant de la Fiscalia Superior de Catalunya, atesa la seva condició d’aforat, ha comparegut l’alcalde de Mollerussa, a qui, després de la seva negativa a declarar, el fiscal ha impedit de pronunciar un al·legat en què pretenia denunciar que el ministeri públic no ha d’actuar contra ell perquè l’assumpte del referèndum és ja en mans dels jutges.