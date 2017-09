Les religioses de Vallbona de les Monges s'ofereixen a cedir espai per votar l'1-O

El Monestir ja va cedir una sala polivalent per la consulta del 9-N

ACN

Actualitzada 18/09/2017 a les 21:44

El Monestir de Vallbona de les Monges (Urgell) ha ofert un espai perquè els veïns puguin votar al referèndum de l'1-O en cas que l'Ajuntament no en cedeixi cap. Així ho ha explicat la mare superiora de la comunitat de religioses, Anna Maria Camprubí, que ha recordat que ja per la consulta del 9-N van cedir una sala polivalent del monestir per poder fer les votacions.



Camprubí ha assenyalat que ha estat un regidor de l'Ajuntament qui li ha preguntat si estarien disposades a cedir un espai en cas que el consistori es negués a col·laborar amb l'1-O. L'alcalde de Vallbona de les Monges, Ramon Berguedà, esta de vacances i l'equip de govern encara no ha pres la decisió de si dóna o no suport al referèndum. Malgrat tot, la mare superiora ha puntualitzat que és obligació de l'equip de govern facilitar el local habitual per fer les votacions, que és l'Ajuntament, i que l'ús del monestir només seria en cas «d'emergència» perquè la gent pugui votar.



Segons ha explicat la mare superiora, la sala del monestir que es faria servir en cas «d'emergència» per poder fer les votacions de l'1-O és una que hi ha annexa a l'edifici, que té un accés amb la plaça que hi ha a l'exterior i que no està comunicada amb les dependències internes del conjunt. El mateix emplaçament ja es va fer servir pel 9-N però les votacions de les eleccions municipals, nacionals i estatals a Vallbona es fan habitualment al consistori.



Vallbona de les Monges és un dels únics municipis de la demarcació de Lleida que encara no s'ha posicionat sobre si donarà o no suport al referèndum de l'1 d'octubre amb la cessió de locals municipals per poder fer les votacions. L'alcalde, Ramon Berguedà, d'una agrupació independent, està de vacances i l'ACN ha intentat contactar amb ell sense èxit per saber la seva opinió.