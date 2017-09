La Fiscalia del Suprem cita l'alcalde de Tortosa perquè comparegui voluntàriament

Haurà de comparèixer la setmana que ve, sense data fixa, per explicar si està donant suport al referèndum

Actualitzada 18/09/2017 a les 14:44

La Fiscalia del Suprem ha citat l'alcalde de Tortosa i diputat al Congrés pel PDeCAT, Ferran Bel, perquè comparegui voluntàriament la setmana que ve davant aquesta institució i expliqui si està donant suport al referèndum independentista català.



La notificació, amb el suport de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de l'advertiment fet pel Tribunal Constitucional a tots els alcaldes que han de respectar la suspensió del referèndum o podrien incórrer en desobediència, s'ha cursat a través de la fiscalia de Tarragona i no assenyala cap dia concret.



Fonts fiscals han confirmat a Efe aquesta informació i han explicat que, de negar-se a comparèixer el diputat, no seria possible obligar-lo a acudir davant el fiscal, atès que està aforat i només es podria procedir contra ell previ suplicatori davant el Congrés i a través del Tribunal Suprem.



El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va donar instruccions el passat 15 de setembre als fiscals del Suprem i del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè procedeixin a la citació en qualitat d'investigats dels alcaldes que donen suport al referèndum sobiranista català i tenen la condició d'aforats per ser parlamentaris.



En concret, va demanar que se cités a declarar davant la Fiscalia del Suprem l'alcalde de Tortosa i diputat al Congrés pel PDeCat, Ferran Bel, i davant la del TSJC els diputats autonòmics i alcaldes de Mollerussa, Seu d'Urgell, Valls i Vilanova i la Geltrú, Marc Solsona, Albert Batalla, Albert Batet i Neus Lloveras, respectivament.



Ells formen part de la llista de 712 alcaldes als quals Maza va demanar citar com a imputats per signar decrets per cedir locals al Govern de la Generalitat per organitzar el referèndum sobiranista de l'1 d'octubre.



A causa de la seva capacitat, els diputats autonòmics només poden ser investigats pel Tribunal Superior de Justícia català i el diputat nacional pel Tribunal Suprem.



Així, Maza s'ha dirigit al fiscal superior de Catalunya i al fiscal en cap de Sala penal del Tribunal Suprem perquè procedeixin a incoar diligències d'investigació per determinar si aquests ajuntaments cooperen en l'organització de l'1-O i per citar com a investigats els cinc alcaldes.



El Tribunal Constitucional (TC) va suspendre de forma cautelar la convocatòria del referèndum català d'independència de l'1 d'octubre.



Ho va fer el passat 7 de setembre, en admetre a tràmit els quatre recursos presentats pel Govern central contra les resolucions adoptades ahir pel Parlament i el Govern.



El TC, a instàncies de l'Executiu, va advertir de l'obligació de respectar aquesta decisió als 947 alcaldes catalans, a més de a tots els membres del Govern i a més de 60 alts càrrecs de la Generalitat; a la Mesa del Parlament i als responsables dels Mossos i als mitjans públics catalans, entre d'altres.