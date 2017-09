L'alcalde de Tortosa demana a fiscalia que la policia local no hagi d'actuar com a cos judicial per l'1-O

Ferran Bel assegura que el recurs, recomanat per l'ACM i l'AMI, vol salvaguardar els agents locals

Actualitzada 18/09/2017 a les 14:47

L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha presentat un escrit a la fiscalia de Tarragona perquè la Policia Local de la capital del Baix Ebre no hagi d'actuar com a cos judicial. El recurs es presenta seguint la recomanació dels serveis jurídics de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). En l'escrit es demana al Ministeri Públic que rectifiqui i deixi sense efectes la instrucció 1/2017, per al qual s'ordena a les policies locals l'exercici de funcions de policia judicial. Segons l'ACM i l'AMI, la instrucció de fiscalia desatén l'acord de la Comissió Estatal de Coordinació de la Policia Judicial del juliol de 2015. En aquest acord, en el punt dos, s'establia que si bé la policial local es pot considerar policia judicial en sentit genèric, no ho és en sentit estricte.

En declaracions a l'ACN, l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel ha assegurat que calia presentar l'escrit malgrat que «no tingui gaire recorregut». «Davant l'atropellament de l'Estat hem de perseverar en allò que calgui. Han volgut posar la Policia Local en una tessitura que hem d'intentar evitar-ho», ha afegit.



L'alcalde ha recordat que l'inspector en cap de la Policia Local ja va notificar la instrucció de Fiscalia sobre el referèndum a tots els seus agents. De moment, però, a la capital del Baix Ebre no hi ha hagut cap incidència i no s'ha aixecat cap acta en referència a l'1 d'octubre.



Segons ha confirmat a l'ACN l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, la capital del Montsià també s'adreçarà, en les pròximes hores, a Fiscalia seguint les recomanacions de l'ACM i de l'AMI respecte a les funcions de la Policia Local davant del referèndum.