El PSC ofereix al seu web models de denúncia per a ciutadans que siguin cridats a les meses o a obrir locals l'1-O

Els socialistes mostren el seu «respecte» per les decisions judicials per mantenir l'estat de dret i asseguren que «no és incompatible» amb la llibertat d'expressió

Actualitzada 18/09/2017 a les 14:02

El PSC ha facilitat a través del seu web diversos models de denúncia per aquells ciutadans que siguin escollits per formar part d'una mesa electoral l'1-O o els funcionaris als que se'ls requereixi obrir un local o participar de l'administració del referèndum. Així ho ha explicat el secretari d'organització dels socialistes catalans, Salvador Illa, que ha explicat que estan rebent «moltes demandes» de militants i simpatitzants requerint-los informació sobre com han d'actuar si es troben en aquestes situacions. El PSC ha decidit penjar diversos formularis per denunciar una «possible utilització irregular» de les dades dels ciutadans per un referèndum que ha recordat està suspès pel Tribunal Constitucional (TC). D'altra banda, Illa ha expressat el «respecte» a les decisions judicials que es facin per mantenir l'estat de dret i ha defensat que això «no és incompatible» amb la llibertat d'expressió.