La Guàrdia Civil confisca 1,3 milions de cartells i material de promoció del referèndum

En una empresa de distribució de propaganda de les comarques de Barcelona

Actualitzada 17/09/2017 a les 17:00

La Guàrdia Civil ha confiscat aquest diumenge 1,3 milions de cartells, díptics i fulletons de promoció del referèndum en una empresa de distribució de propaganda situada en una localitat de les comarques de Barcelona, segons ha informat el cos en un comunicat. Asseguren que és la intervenció de material més important que s'ha fet fins ara, després de tres dies de campanya per l'1 d'octubre. Els agents s'han endut cartells de la Generalitat promocionant el referèndum, també cartells de la CUP i material que crida al vot del Sí.



Fins ara s'havien intervingut gairebé un milió i mig de materials de promoció de l'1-O i també planxes per imprimir-lo. Segons la Guàrdia Civil, els cartells, díptics i fulletons confiscats en l'operació d'aquest diumenge estaven empaquetats en palets i a punt per ser distribuïts. L'actuació s'ha fet «sense cap problema d'ordre públic», segons el cos.



Al comunicat, la Guàrdia Civil considera que trobar al mateix lloc material de la Generalitat promocionant el referèndum i cartells que insten directament a votar Sí «revela la convergència d'esforços i unitat d'acció de les dues dinàmiques», com ja havia passat en operacions anteriors. En aquest cas, la novetat és que també s'han intervingut cartells de la CUP.



En concret, s'han confiscat 700.000 fulletons informatius i 130.000 cartells pel Sí al referèndum; 370.000 díptics amb el logotip Generalitat que corresponen a la campanya institucional per l'1-O i 138.000 cartells de la CUP amb el text 'Sí, per fer-los fora' amb imatges de Felip VI, Mariano Rajoy, Jordi Pujol i Fèlix Millet.