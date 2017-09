Els alcaldes es refermen i apel·len a la democràcia de cara l'1-O

El món local sobiranista es concentra a l'Ajuntament de Barcelona després de la decisió de la fiscalia

Actualitzada 16/09/2017 a les 13:33

Bona part dels 712 alcaldes investigats per la fiscalia pel seu suport a l'1-O s'han concentrat aquest dissabte al matí al Pati Gòtic de l'ajuntament de Barcelona, abans de travessar la plaça de Sant Jaume fins al Palau de la Generalitat. Amb les vares en mà i a crits de 'votarem, votarem', han rebut l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, just abans dels discursos del món municipal. El punt en comú, una apel·lació a la democràcia per encarar l'1-O. «Tots aquets fets que anirem veient els propers dies empetiteixen l'Estat davant del món, perquè el que fem és fomentar la democràcia», ha assegurat l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, en línia semblant amb Marta Madrenas, alcaldessa de Girona. També ha pres la paraula la batllessa de Badalona, Dolors Sabater, que ha assegurat que la «reivindicació popular, pacífica, persistent, legítima i massiva fa trontollar el règim del 78». «El món local es posiciona al costat de la legitimitat i la democràcia. [...] Tant si com no l'1-O hem de poder votar; tranquil·litat, fermesa i convicció», ha reblat Sabater.