Puigdemont, Junqueras, Colau i Forcadell envien una carta a Rajoy i Felip VI per demanar diàleg sobre el referèndum

En la missiva denuncien que l’Estat ha posat en marxa una «ofensiva sense precedents»

Actualitzada 15/09/2017 a les 09:58

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresident, Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, han enviat una carta al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i al rei Felip VI per demanar-los diàleg sobre el referènum. «Una crida al diàleg per abordar de quina manera ens podem posar d’acord perquè els catalans celebrem el referèndum. Un diàleg obert i sense condicions», defensen. Les principals autoritats de Catalunya també denuncien que l’Estat ha posat en marxa una «ofensiva de repressió sense precedents» i citen com a exemples la limitació del dret a la llibertat d’expressió, impedir actes públics, amenaçar mitjans de comunicació o fins i tot detenir el 75% dels alcaldes catalans per mostrar-se disposats a participar a l’1-O.



Els quatre signants de la carta reclamen «un diàleg polític, des de la legitimitat que cada un representa, per fer possible el que en democràcia mai no és un problema ni encara menys un delicte: escoltar la veu de la ciutadania» i expliquen que també fan extensiva la missiva al rei Felip VI perquè «entengui que no dialogar és incompatible amb la resolució dels problemes».



Segons Puigdemont, Junqueras, Colau i Forcadell, entre Catalunya i l'Estat existeix un «evident conflicte polític que ve de lluny» i recorden que han intentat resoldre'l amb el «màxim acord». «Però la resposta sempre ha estat una negativa, o pitjor encara, una reacció regressiva insostenible», afegeixen. El president i vicepresident de la Generalitat, la presidenta del Parlament i l'alcaldessa de Barcelona també fan constar que s'ha proposat un pacte fiscal en la línia del País Basc o s'ha proposat la celebració d'una consulta de caràcter no vinculat però que «el 'no' ha estat l'única resposta».



D'altra banda, la missiva també trasllada al president espanyol i al rei que es va constituir el Pacte Nacional del Referèndum «que aspirava a un diàleg que tampoc va ser possible» i que els seus responsables han acabat investigats per la Justícia, «com si es tractés d'una activitat il·lícita»; a més d'assenyalar que el Codi Penal «confirma que convocar un referèndum, encara que sigui sense acord, no és mai un delicte».



Els quatre dirigents també manifesten que compten amb el suport «inqüestionable» de la societat catalana a un referèndum i es remeten a les resolucions aprovades pel Parlament de Catalunya i a les manifestacions durant la Diada els darrers anys, que, remarquen, han estat «sempre pacífiques i convivencials» i «elogiades per la premsa internacional com un exemple de civisme».