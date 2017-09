El tren del Sí surt des de Tarragona

La Tàrraco Arena Plaça es va quedar petita per acollir l'acte unitari d'inici de campanya a favor del vot afirmatiu al Referèndum de l'1-O

Actualitzada 14/09/2017 a les 23:42

Les intervencions

Sànchez crida a «fer cua des de les 9 del matí» per votar l'1-O i «guanyar la llibertat»



Arrufat (CUP): “Millo, Soraya, una abraçada fraternal dels milers d’insubmisos que des d’aquí us desafien”

Una de les imatges gràfiques que sovint s'ha utilitzat per il·lustrar el procés sobiranista i la confrontació amb el govern de l'Estat és la del xoc de trens. Sí aquest s'ha de produir, sembla evident que un dels trens va arrencar aquest dijous al vespre des de la ciutat de Tarragona amb el multitudinari acte d'inici de campanya convocat pels partits i les entitats que defensen el Sí al referèndum de l'1-O.Presentat per Txe Arana i Oriol Grau, l'acte va tenir humor, música, càntics del públic i molts missatges polítics en defensa de la independència de Catalunya. Es va presentar el nou espot de la campanya pel Sí, que es va demanar que es fes circular per les xarxes socials, i on el missatge principal era el que despenjar estelades per anar cap a un nou país. Aquest nou país, rebut amb el lema de la campanya: 'Hola, república'.Des de primera hora de la tarda ja resultava evident que la TAP anava a quedar petita per acollir l'acte. Finalment, milers de persones van quedar fora del recinte, que havia ocupat el seu aforament màxim. El president de la Generalitat, abans de l'inici de l'acte, va voler tenir un detall amb els assistents que s'havien quedat fora i va sortir fora del recinte per a saludar-los.Les actuacions judicials per intentar impedir la celebració del referèndum i els actes que hi estan vinculats, també van estar molt presents al llarg de la nit. Es va anunciar l'acord entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat per garantir la col·locació de les urnes a la capital catalana i, novament, els milers de persones presents a l'antiga plaça de Braus reclamaven cridant (ho van fer diverses vegades al llarg de l'acte) la dimissió de l'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros.L'acte l'han tancat les intervencions del Vicepresident, Oriol Junqueras i del President de la Generalitat, Carles Puigdemont . Prèviament, però, han intervingut totes les formacions polítiques i entitats que de manera unitàri havien convocat l'acte d'inici de campanya a favor del Sí.El president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha fet una crida aquest dijous al vespre a «fer cua des de les 9 del matí» davant dels col·legis electorals l'1 d'octubre per «guanyar la llibertat». «Quinze dies a treballar a fons, a no perdre el somriure, ni caure en provocacions; [...] nosaltres a la nostra amb la papereta, els clavells i el somriure», ha assegurat des del Tarraco Arena, en l'acte unitari que ha donar el tret de sortida a la campanya dels partits independentistes de cara l'1-O. Just abans ha intervingut el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ha assegurat que es mantindran «dempeus fins l'1-O». Cuixart ha afirmat també que els catalans han de dir «prou» i reclamar «uns tribunals que defensin el poble» i que no serveixen per, ha afegit, «atacar la voluntat del poble». Tant el líder d'Òmnium Cultural com Sànchez han celebrat l'acord entre l'ajuntament de Barcelona i la Generalitat durant els discursos al «míting il·legal més important de la història», ha assegurat el president de l'ANC.Al tram central de l'acte, el president d'Òmnium Cultural ha assegurat que el govern «autoritari» del PP ha dut Catalunya a un «estat d'excepció». I en aquest sentit ha assegurat que «només el poder de la gent» podrà «mantenir la democràcia». És en aquest context que Cuixart, just l'endemà de l'anunci del fiscal general d'investigar 712 alcaldes i de les querelles anunciades aquest dijous contra dirigents sobiranistes, ha reclamat uns tribunals que «defensin el poble».»Prou de tribunals que ataquin la voluntat del poble; n'estem tips, farts», ha arengat des del Tarraco Arena Plaça. A més, Cuixart, que ha assegurat que mantindran «dempeus» fins a l'1-O, ha parlat del primer diumenge d'octubre com de la «revolució de les urnes» i ha assegurat que no ho «atura ningú». «Rere cada amenaça, cada insult, cada querella, cada menyspreu, refermem la nostra voluntat insubornable», ha insistit CuixartJordi Sànchez, president de l'ANC, ha arrencat el seu discurs parlant de l'acte d'aquest dijous a la nit com del «míting il·legal més important de la història d'aquest país». Sànchez, que ha definit el referèndum com a «imparable», ha fet una crida ara a treballar de cara l'1-O sense «perdre el somriure ni caure en provocacions». Ha assegurat, així, que les persones que Interior «recluta» per enviar a Catalunya «no són mala gent». «Són funcionaris a les ordres dels que volen silenciar-nos; [...] No caiguem en provocacions, nosaltres a la nostra; amb paperetes, clavells i somriures; i l'1-O a fer cua des de les 9 del matí per guanyar la llibertat», ha reblat.L'ANC també ha aprofitat l'acte d'aquest dijous per presentar l'espot de campanya. A l'anunci, es dona la benvinguda a la «llibertat», el «futur», el «país «nou», i a la «república», i s'acomiada el «menyspreu», «les pors», «la injustícia», les «incerteses» i les «amenaces».El portaveu del secretariat nacional de la CUP, Quim Arrufat, ha intervingut a l’acte unitari d’inici de la campanya del ‘sí’ a la independència de cara al referèndum de l’1-O. I ho ha fet enviant un missatge clar a la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, i el delegat de l’executiu estatal a Catalunya, Enric Millo. «Millo, Soraya, no se si anava seriosament allò de prohibir aquest acte i tots els altres arreu del territori. Però, una abraçada fraternal dels milers d’insubmisos que des d’aquí us desafien», ha sentenciat, tot afegint que els independentistes «no es quedaran a casa». «Els carrers no ens els prendreu», ha dit dirigint-se al govern espanyol.Arrufat també ha volgut avisar que tot aquell «soroll» institucional, judicial, mediàtic «i de jutges i militars que criden per veure si ens fan callar» i eviten l’1-O, no és, segons el cupaire, res més que «el soroll del seu món, que s’ensorra, el d’un poble contra l’Estat demofòbic». És per això que Arrufat ha animat els partidaris del referèndum «a aguantar aquesta pugna unes setmanes més». «No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu», ha conclòs.