Puigdemont avisa: «Algú creu sincerament que l'1-O no votarem?»

El cap de l'executiu afirma que qui talla la llum als col·legis electorals és «qui talla la llum a les llars vulnerables»

Núria Julià

Actualitzada 14/09/2017 a les 23:02

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha fet una crida a votar l'1-O i a no apostar pels que volen deixar «a les fosques» el país. En una crida a animar els indecisos, ha afegit: «Que agafin una papereta i que no només votin sinó que decideixin posar llum a una foscor que fa massa anys que dura», ha reclamat Puigdemont en clausurar l'acte unitari que ha congregat els independentistes per donar el tret de sortida a la campanya de l'1-O des del Tarraco Arena. «Algú creu sincerament que l'1-O no votarem? Però quin país es pensen que som? Quina mena de gent es pensen que som els catalans? Potser els sorprèn, no hi estan acostumats però a Catalunya som demòcrates», ha insistit el cap de l'executiu català. Puigdemont, que ha assegurat que els catalans «no alimenten clavegueres de l'estat per perseguir rivals polítics», ha afegit: «A Catalunya no tallem la llum ni als col·legis electorals ni a les llars vulnerables, perquè els que tallen la llum als col·legis electorals són els que tallen la llum a les llars vulnerables».



Puigdemont ha estat l'encarregat de tancar l'acte unitari de les forces independentistes, que han congregat aquest dijous al vespre 9.000 persones dins del Tarraco Arena Plaça. I el cap de l'executiu ha aprofitat per garantir que l'1-O es votarà a Catalunya. Entre crits de 'votarem, votarem', Puigdemont ha posat en valor les «dificultats» que han superat fins ara els independentistes com a prova que les urnes seran als col·legis el primer diumenge d'octubre. «Algú creu sincerament que l'1-O no votarem? Però quin país es pensen que som? Quina mena de gent es pensen que som els catalans?», ha arengat Puigdemont.



»Potser els sorprèn, no hi estan acostumats», ha afegit en una referència clara a l'Estat després dels fets de les darreres hores: «No perseguim urnes ni paperetes, ni prohibim actes, no tanquem webs ni amenacem alcaldes, ni intimidem mitjans de comunicació, no alimentem les clavegueres de l'estat per perseguir rivals polítics», ha exclamats Puigdemont.



És en aquest context que el president de la Generalitat ha fet una crida a convèncer també els que «dubten». «Digueu a tothom que l'1-O tindran una tria ben senzilla», ha apuntat. «Digueu a la gent que no apostin pels que ens volen deixar a les fosques, que agafin una papereta i que no només votin sinó que decideixin posar llum a una foscor que fa massa anys que dura», ha insistit el cap de l'executiu català.



Puigdemont ha aprofitat també per carregar contra el govern espanyol i a les vies per frenar l'1-O, que han publicat alguns mitjans. «A Catalunya no tallem la llum ni als col·legis electorals ni a les llars vulnerables perquè els que tallen la llum als col·legis electorals són els que tallen la llum a les llars vulnerables», ha etzibat en referència a la llei de pobresa energètica, anul·lada pel TC.