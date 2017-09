Lloveras: «Continuarem endavant al costat de la gent treballant per garantir l'exercici de la democràcia»

La presidenta de l'AMI diu que ajudaran al Govern i el Parlament «en tot allò que sigui possible»

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha assegurat que tant ella com el president de l'ACM i alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, estan «tranquils». Després que la fiscalia hagi presentat una querella contra ells dos per promoció i organització de l'1-O, ha reblat: «Tenim la consciència tranquil·la que no hem fet res malament; fem allò que és la nostra obligació com a alcaldes i per tant continuarem endavant al costat de la gent de les nostres poblacions treballant per garantir l'exercici de la democràcia; i ajudarem al Govern i al Parlament en tot allò que sigui possible», ha assegurat Lloveras just abans de participar a l'acte unitari dels partits independentistes que ha de donar el tret de sortida a la campanya de l'1-O . «El que estem veient supera tot el que hem dit aquests dies, és realment increïble que hi puguin haver aquests atacs», ha lamentat la també diputada de JxSí. Lloveras ha assegurat també que assumiran «el que vingui» tot i que manté l'esperança que es produeix una «espurna de decència i de valors democràtics i que tot això es quedi en un ensurt», ha reblat aquest dijous en declaracions als mitjans.



Lloveras ha explicat que no han rebut formalment encara la querella i que, de fet, se n'han assabentat pels mitjans. Just abans d'assistir a l'acte unitari al Tarraco Arena, Lloveras ha afirmat que les declaracions que han fet els darrers dies es queden «curtes» en parlar de l'Estat com un estat «en decadència i sense valors democràtics». «Ho supera», ha afegit Lloveras en una crítica als «atacs contra persones que amb tota tranquil·litat» treballen «com a alcaldes».



L'alcaldessa de Vilanova, que ha parlat en nom de Miquel Buch, que ha quedat atrapat en un embús de trànsit, ha assegurat que tenen la «consciència tranquil·la» perquè no considera que hagin fet «res malament». «Fem allò que és la nostra obligació i per tant continuarem endavant al costat de la gent de les nostres poblacions treballant per garantir l'exercici de la democràcia a les nostres poblacions i ajudarem el Govern i el Parlament en tot el que sigui possible», ha advertit.



En aquest context, Lloveras ha assegurat també que assumiran «el que vingui». Malgrat tot, espera i té la confiança dipositada que es produeixi una «espurna de decència i de valors democràtics i que tot això es quedi en un ensurt».