Junqueras comença la campanya del referèndum cridant, també, a «mobilitzar el 'no'»

El vicepresident i líder d’ERC demana «confiança» als independentistes per guanyar i es mostra segur que els catalans aniran «a votar massivament»

Rafa Garrido

Actualitzada 14/09/2017 a les 23:07

El vicepresident de la Generalitat i líder d’Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha començat la campanya del ‘sí’ a la independència en el referèndum de l’1-O participant a l’acte unitari del Tarraco Arena. I ho ha fet d’una forma que ell mateix ha qualificat «d’original i estranya». Junqueras ha considerat que «el ‘sí’ està molt mobilitzat» i per això ha cregut «molt important» que els independentistes «contribueixin a mobilitzar el ‘no’ en aquest referèndum». Així, Junqueras creu que animant al vot contra la independència «s’estarà demostrant que això va de democràcia». «El que separa el ‘sí’ del ‘no’ és molt important, però el que els uneix és la democràcia, la dignitat i el dret a vot», ha afegit.



En aquest sentit, el vicepresident ha convingut que si cada català, amb independència de si és o no independentista, «es fa garant de la democràcia i de la dignitat de tothom, i és el primer defensor dels que votaran diferent», els contraris a la secessió se sentiran «més estimats i més respectats» pels favorables a l’1-O que per aquells «que volen prohibir-lo i no deixar-los parlar».



Però en el seu discurs, Junqueras també ha defensat, com era d’esperar, la posició independentista. Ena quest sentit, el vicepresident ha demanat «confiança» als partidaris del ‘sí’, perquè està segur que «guanyaran» l’1-O. «Allunyeu de vosaltres qualsevol ombra de supèrbia i cofoisme. Sabem que no tot està fet, però el que falta per fer depèn de nosaltres, i de que sortim a votar massivament l’1-O», ha cridat rebent l’aplaudiment dels assistents.



Junqueras ha defensat també la «legitimitat» de l’1-O i del procés de construcció de la república catalana. «Durant molts anys hem recorregut un país dient que construiríem una majoria social, una majoria a les institucions i que posaríem el futur del país en mans de la gent», ha recordat, tot afegint que això «s’ha complert» i ara «els alcaldes, els regidors, el Parlament, el Govern, les viles i pobles, els carrers i els ajuntaments estan tots posats al servei d’aquest poble».



De la mateixa manera, el vicepresident ha recordat als independentistes que tant l’1-O com la nova república han pogut entrar en l’imaginari polític «per la força massiva i col·lectiva de la gent». «Assumim els reptes desbordant carrers, pobles i ciutats, i també les urnes. Aquesta és la nostra força. I, de fet, arribem aquí més forts del que alguns haurien pensant i molt més forts del que alguns voldrien», ha sentenciat.



Després de celebrar les paraules del president de la Comissió Europea, Juan Cloude Juncker, assegurant que si l’1-O guanya l’independentisme respectarà el resultat, el vicepresident ha volgut concloure la seva intervenció amb un missatge d’ànim i optimista per a l’independentisme. «Guanyar la república i una Catalunya de llibertat, justícia i dignitat és a les nostres mans», ha conclòs.