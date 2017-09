Ryanair volaria en una Catalunya independent

La companyia constata que la demanda europea i mundial per visitar el país «no canviaria» pel seu estatus polític

Actualitzada 13/09/2017 a les 12:51

Ryanair ha aprofitat la presentació aquest dimecres dels plans de l'aerolínia per al proper estiu per referir-se a l'actualitat política catalana. En aquest sentit, el responsable de Màrqueting de la companyia, Kenny Jacobs, ha constatat que Ryanair no té una «opinió política» però avança que la companyia continuaria operant i creixent a Catalunya tant si esdevé un estat independent com si continua formant part de l'Estat. «Tot negoci et dirà el mateix, tant si és un supermercat com una aerolínia», ha precisat des de Barcelona. En aquesta línia, precisa que la demanda europea i mundial per visitar Catalunya «no canviaria» per l'estatus polític del país.