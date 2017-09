La fiscalia ordena detenir els alcaldes que col·laboren amb l'1-O si no van a declarar

José Manuel Maza es basa en el llistat dels 712 ajuntaments que donen suport al referèndum i demana prioritzar els municipis amb més població

Actualitzada 13/09/2017 a les 20:16

Les fiscalies provincials traslladen als comandaments policials les ordres per impedir el referèndum

El fiscal general de l'estat, José Manuel Maza, ha ordenat incoar diligències d'investigació contra els 712 alcaldes que han mostrat el seu suport a l'organització del referèndum independentista de l'1 d'octubre. Per això, demana a les fiscalies territorials que citin a declarar com a investigat l'alcalde de cada municipi i que si aquest no compareix davant del fiscal, s'acordi la seva detenció i presentació davant de la fiscalia per part dels Mossos d'Esquadra.Les fiscalies provincials han traslladat als comandaments policials del territori les ordres per impedir el referèndum. Els fiscals en cap s'han reunit amb els responsables dels Mossos d'Esquadra, la policia espanyola i la Guàrdia Civil, que seran els encarregats de fer arribar la directriu als seus subordinats. En el cas dels Mossos, segons han precisat fonts de la fiscalia, també seran ells els qui hauran de trametre-la a les policies locals. Les trobades han durat una mitja hora. La directriu encomana expressament als cossos policials «requisar urnes» i tot el material per a l'1-O i els ordena actuar davant qualsevol acte dirigit a preparar i celebrar «el referèndum d'autodeterminació il·legal» on hi hagi autoritats, funcionaris o particulars «en connivència» amb els dos primers.