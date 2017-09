Un ferit a causa de trampes per a ciclistes a un massís de Llagostera

La víctima ha acabat amb dos punts de sutura a la barbeta i diversos cops al cos

Un home ha resultat ferit després d'accidentar-se amb una de les trampes per a ciclistes que han col·locat al massís de l'Ardenya a Llagostera (Gironès). Segons ha avançat el mitjà ElPolltv.cat la víctima és la mateixa persona que va denunciar a la Policia Local aquestes trampes. Com a conseqüència de l'accident, l'home ha acabat amb dos punts de sutura a la barbeta i diversos cops al cos. Divendres ja es van retirar diversos cables trampa, però no es descarta que se'n trobin més en aquesta zona. El parany consisteix en fixar cables en zones rurals i poden provocar greus accidents a ciclistes i vianants.