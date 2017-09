Reconeixement a una tasca extraordinària

Mossos, Guàrdia Urbana de Barcelona, Policia Local de Cambrils i serveis d'emergències reben la Medalla d'Honor del Parlament

10/09/2017

El Cos de Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana de Barcelona, la Policia Local de Cambrils i serveis d'emergència han rebut aquest diumenge la medalla d'Honor del Parlament, en la categoria d'or, per la seva intervenció en els atemptats gihadistes a Catalunya del passat 17 d'agost.



El president Carles Puigdemont i la presidenta del Parlament català, Carme Forcadell, han encapçalat un acte amb àmplia representació de membres d'aquells cossos i de diferents forces polítiques, així com les alcaldesses de Barcelona, Ada Colau, i de Cambrils, Camí Mendoza; els expresidents catalans Artur Mas o José Montilla; i els expresidents del Parlament Joan Rigol i Ernest Benach.



Els atemptats a La Rambla de Barcelona i al municipi costaner de Cambrils, a mans d'una cèl·lula gihadista, van provocar 16 morts i més de 130 ferits.



A més dels tres cossos policials catalans guardonats per la seva «resposta immediata sobre el terreny després dels atemptats», també s'ha premiat diversos serveis d'emergències: Protecció Civil, Sistema d'Emergències Mèdiques, Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, Bombers de Barcelona, Bombers de la Generalitat i Creu Roja.



Guardó que la Mesa del Parlament va acordar per unanimitat, a proposta de Forcadell, encara que també es va fer «extensiu l'agraïment i reconeixement a la resta de cossos de seguretat».



Aquesta decisió no va acontentar partits com a Ciutadans, PSC o PPC, que si bé van donar suport i van aplaudir la concessió de la medalla a Mossos, Urbana i policia local de Cambrils, van criticar que no s'inclogués en la medalla la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.



Malgrat això, l'acte d'avui al Parlament ha comptat amb la presència de representants de pràcticament tots els grups parlamentaris, com Lluís Corominas (JxSí), Inés Arrimadas (Cs), Miquel Iceta (PSC), Lluís Rabell (SíQueEsPot), Esperanza García (PP) i el diputat no adscrit Germà Gordó, encara que no així de la CUP.



També els membres de la Mesa del Parlament i els consellers del Govern; el subdelegat del Govern a Barcelona, Emilio Ablanedo; i representants de diferents comunitats religioses.



«El dia 17 el terrorisme i la violència van irrompre de forma dolorosa i dramàtica al nostre país. No volem que torni a passar mai més, ni aquí ni enlloc. Volem que sigui l'última vegada», ha dit Puigdemont, que ha agraït als cossos la seva «actuació exemplar» i la seva «resposta ràpida, professional, coral i coordinada».



Forcadell ha elogiat la labor «extraordinària» d'aquells serveis públics per «salvar vides i minimitzar l'atac» i ha fet «extensiu el reconeixement a la resta de cossos i voluntaris».



I ha recordat el lema ciutadà «No tinc por», que expressa que «no renunciarem a les llibertats que defineixen el nostre país. No estem disposats a ser presoners de la por. Cap amenaça ens farà renunciar a la voluntat de viure en llibertat, a ser com som i a guiar-nos sempre pel respecte absolut dels drets humans».



En nom de tots els guardonats ha intervingut el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que ha agraït el reconeixement i la «mirada generosa i justa» de la societat catalana als seus servidors públics, en un discurs en el qual ha recordat els noms de tots els morts i, sobretot, el de Xavi, el nen de tres anys de Rubí (Vallès Occidental) que va morir en l'atemptat a La Rambla.



«El dia 17 es va emportar 16 vides, 16 persones, 16 projectes i 16 somnis», ha lamentat. «Tenim la responsabilitat com a societat de posar veu als seus silencis, no oblidar que no vam ser a temps i de millorar, treballant des del rigor, humilitat i exigència. També des de la defensa de la nostra professionalitat, la bondat de les nostres accions i l'honestedat dels nostres homes i dones».



Unes paraules amb les quals Trapero ha reivindicat la feina dels cossos de seguretat i emergències, en concret dels Mossos d'Esquadra, després de la polèmica generada posteriorment sobre si van rebre mesos abans un avís que el gihadisme pretenia atacar La Rambla de Barcelona.



L'acte ha finalitzat amb l'himne de Catalunya, 'Els Segadors"', interpretat pel Cor de Cambra del Conservatori del Liceu de Barcelona, després del qual s'ha pogut veure el president de la Generalitat i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, conversant junts durant diversos minuts, en un moment en el qual es debat el paper del consistori barceloní en el referèndum independentista de l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional.