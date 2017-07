El reusenc Miquel Vilella, autor de la cançó de l'estiu d'iCat

'Amor a la plaça (Res s'acaba)' conté referències a la Mussara i a Prades i la seva font 'de cava'

Actualitzada 13/07/2017 a les 16:07

Després del seu periple en el 'núvol' en què tan sols podia escoltar-se per internet, ara iCat torna a la FM i ho fa amb una campanya que donarà la benvinguda a la 'connexió': per a fer ha triat la seva cançó de l'estiu, que està signada i defensada pel reusenc Miquel Vilella. 'Amor a la plaça (Res s'acaba)' és, segons explica l'emissora «pop esplendorós, vivaç - llum absoluta per a una cançó de melodia encomanadissa i expansiva».Els referents de la lletra parlen de La Mussara on hi ha el repetidor del Camp de Tarragona i els pobles on es viu l'estiu, com Prades.El nou disc de Vilella, 'La línia màgica' és el tercer àlbum de l'artista reusenc i tot just s'acaba de publicar aquest 2017. El disc ha estat inclòs a la llista Promusicae dels més venuts al cap de dues setmanes del seu llançament.

Vilella