Els joves catalans que han marxat a l'estranger s'han multiplicat per dos en set anys

La Generalitat posa en marxa una oficina virtual per facilitar el retorn a les persones que s'han desplaçat per feina

11/07/2017 a les 19:17

El Govern posarà en marxa a partir d'aquest mes de setembre l'Oficina Virtual del Retorn, una eina per tal d'oferir assessorament, atenció personalitzada i orientació laboral als joves que estan treballant en un país estrangers i desitgen tornar a Catalunya, segons ha anunciat Marta Vilalta, directora general de Joventut. Vilalta ha explicat que en el transcurs de la crisi que ha viscut l'economia catalana des de l'any 2008 han estat molts els joves que han marxat a l'estranger a buscar feina. En concret, en l'actualitat hi ha 48.611 joves catalans que resideixen a l'exterior, cosa que suposa multiplicar per dos el nombre de joves que hi havia fora en el 2009. Aquesta xifra indica que el 4,3% dels joves catalans estan fora del Principat i majoritàriament, el 37,4% del total, han optat per marxar al continent sud-americà i el 29,8% en algun país de la Unió Europea.



En la presentació d'aquest nou programa del Govern, la direcció general de la Joventut, també ha fet servir unes altres dades per calcular el nombre de joves que han emigrat de Catalunya en base a creuar diferents centrals de dades per concloure que el 2015 van marxar de Catalunya 23.617 joves, dels quals 3.904 tenien nacionalitat espanyola, cosa que suposa multiplicar per sis el nombre de joves que van marxar a l'estranger el 2005.



Vilalta ha tret importància a la disparitat de xifres i ha destacat que en tos cas suposen una mostra quantitativa que «marca una evident tendència» de joves que han hagut de marxar a l'estranger per necessitats de feina durant aquesta anys de crisi. La directora general ha manifestat que aquesta expatriació suposa una fugida de «talent» que cal recuperar per a l'economia catalana.



Vilalta ha explicat que molt probablement uns dels principals obstacles per incentivar el retorn del joves a Catalunya seran les condicions laborals del mercat de treball català, amb salaris més baixos que els vigents en una gran part dels països europeus que acollen actualment al joves catalans.



La nova Oficina Virtual de Retorn (OVR) estarà allotjada en el 'Portal MonCat' que és l'actual eina informativa de la Generalitat de suport integral a la mobilitat. Amb aquesta nova secció, el Govern vol facilitar els mecanismes de retorn als joves que tenen voluntat de tornar.



La directora general ha explicat que per aquest 2017 no hi haurà cap partida pressupostària per desplegar aquest programa de retorn, que es podrà desplegar amb actuacions «funcionals» dels diferents departaments implicats.



De cara al 2018, amb la pròrroga pressupostària anunciada pel Govern, no hi haurà tampoc obstacles per habilitar algunes de les mesures que es volen posar en marxa com per exemple el fet de què en determinats casos des del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) es puguin subvencionar els viatges dels joves des de l'estranger a Catalunya per poder mantenir una entrevista de feina. Tot i això, Vilalta no ha concretat cap xifra pressupostària per desplegar la iniciativa.



L'objectiu de les mesures que es volen posaren marxa a través d'aquesta OVR és la construcció d'una gran xarxa de contactes entre els joves que estan treballant fora del país amb les empreses catalanes que busquen un perfil laboral d'una persona que ha donat el pas d'emigrar a un país estranger per desenvolupar les seves capacitats i habilitats. Amb el nou portal, els joves podran clicar la seva disposició a tornar i les empreses interessades tindran una informació immediata d'aquesta voluntat ja sigui a través del SOC o de 'Linkedin'.



El desplegament d'aquesta nova plataforma podrà servir per «garantir un bitllet d'anada i de tornada» per als joves emigrants.



El perfil del jove emigrant és el d'una persona de més de 25 anys sense càrregues familiars, amb una formació universitària i amb molts bons coneixements d'idiomes i que té l'objectiu de millorar la seva carrera professional.