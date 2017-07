Consulta les notes de tall del curs 2017-2018

La Generalitat ha fet públiques, aquest dimecres 12 de juliol, les primeres assignacions d'estudis

Actualitzada 12/07/2017 a les 12:45

Els estudiants que es troben a les portes de la universitat ja poden consultar si han pogut entrar o no a la carrera i al centre que han escollit. La Generalitat ha fet publiques, aquest dimecres 12 de juliol, les notes de tall d’accés a la universitat, que es poden consultar a través d’aquest enllaç. Amb aquest document els estudiants coneixeran quina de totes les opcions a les quals es van prematricular ha estat la que se'ls ha assignat segons els resultats de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).En aquesta primera assignació, hi ha tres possibles situacions. En primer lloc, es pot donar el cas que als estudiants se'ls hagi assignat la primera preferència que van elegir. En segon lloc, se'ls pot haver assignat de la segona a la vuitena carrera escollides. I per últim, es pot donar el cas que no se'ls hagi assignat cap de les preferències triades. Després de conèixer els resultats, els futurs universitaris que es troben en el segon i en el tercer cas tenen l'oportunitat de recórrer a la segona assignació per tal de canviar els estudis assignats.