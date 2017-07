Convoquen 100 llocs de feina pel SEM

Es demana cobrir 8 llocs de Metge Assistencial, 38 d'Infermer Assistencial, 19 de Transport Sanitari i 5 de Tècnic Administratiu

Actualitzada 10/07/2017 a les 10:49

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la convocatòria de 100 places de feina pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tal i com consta en l' anunci publicat avui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l'oferta d'ocupació pública vol cobrir 38 llocs de Metge Assistencial, 38 d'Infermer Assistencial, 19 de Transport Sanitari i 5 de Tècnic Administratiu, totes les places en règim de contracte laboral indefinit.En l'anunci es dona a conèixer el desglossament de les places per territoris. Concretament a la província de Tarragona es convoquen 6 places d'Infermer Assistencial a Reus, 2 a Montblanc, 2 a Móra d'Ebre, 1 al Vendrell i 1 a Roquetes; 9 places de Metge Assistencial a Reus, 2 a Montblanc, 2 a Móra d'Ebre i 2 al Vendrell; i 1 plaça de Tècnic d'Administratiu a Reus. Es poden consultar la resta de llocs de treball per territoris en la publicació.