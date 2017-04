Albiren amb un dron una balena alletant la seva cria davant costes del Garraf

L'escena es va enregistrar el passat dilluns 24 d'abril

27/04/2017

La societat científica d'estudi de cetacis EDMAKTUB de Barcelona ha aconseguit filmar amb un dron una balena, un rorqual comú, alletant el seu balenó davant de les costes del Garraf.



Segons ha informat EDMAKTUB, l'escena va ser gravada dilluns passat, 24 d'abril, amb un dron llançat des del vaixell científic de l'organització.



Un portaveu d'aquesta societat científica ha explicat que «albirar una balena de l'espècie rorqual comuna amb la seva cria és un fet molt poc freqüent en el litoral català i un indicador molt positiu per a la recuperació d'aquests cetacis, l'espècie dels quals es troba en perill d'extinció».



L'expert ha assenyalat que l'aparellament del rorqual comú acostuma a donar-se a l'hivern i pel general en els mars de latituds baixes, que són més temperats.



La gestació dura uns 11-12 mesos i acostuma a néixer un sol balenó, que en el moment de l'enllumenament ja pot fer 6,5 metres i pesar gairebé dues tones.



Mai se separa de la seva mare, ja que depèn de la llet d'aquesta per sobreviure i el deslletament es produeix als 6 o 7 mesos, quan la cria ja supera els onze metres de longitud.



Les balenes d'aquesta espècie (rorqual comú, balena d'aleta o Balaenoptera physalus, com és el seu nom científic) pareixen cada dos o tres anys.



El rorqual comú és el segon animal més gran del món (només per darrere de la balena blava), ja que pot arribar fins als 24 metres de longitud, i l'única balena que transita regularment pel Mediterrani.



Amb l'objectiu d'estudiar aquestes balenes i les condicions oceanogràfiques que fan possible la seva presència a la costa catalana cada primavera, l'Associació EDMAKTUB està desenvolupant el Projecte Rorqual, que el 2017 compleix la seva quarta temporada consecutiva, amb sortides diàries per albirar i recollir mostres durant els mesos de març, abril i maig.



Segons el portaveu de l'associació, «excedit l'equador de la present temporada, l'elevat nombre d'albiraments registrats fins a la data auguren una campanya tan abundant en animals observats com la de l'any anterior».



El primer albirament va ser reportat per un pescador de la confraria de Tarragona el passat 27 de febrer, encara que el primer albirament registrat per l'equip científic no es va produir fins a l'11 de març.



Des d'aleshores, han estat albirades per EDMAKTUB més de 15 balenes diferents, mentre que els avisos de pescadors ja sumen més de 80.