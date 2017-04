L'Educació Física abandona les aules per sortir al carrer

El proper 25 d’abril es celebra el Dia de l’Educació Física al Carrer

El proper dimarts 25 d’abril no serà estrany veure alumnes i professors fent la classe d’Educació Física en carrers i places de totes les ciutats arreu de Catalunya. Es tracta d’una iniciativa que porta aquesta assignatura fora de les aules per mostrar-la a la resta de conciutadans. La jornada, reconeguda com el Dia de l’Educació Física al Carrer (DEFC), està organitzada pel Col·legi de Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física de Catalunya.El DEFC, que es celebrarà a tota Catalunya, vol posar de manifest la importància de l’assignatura d’Educació Física, tant en el currículum escolar com pels seus valors de salut i socialització. A més, els professors i alumnes volen mostrar quina és la realitat actual d’aquesta assignatura. El principal objectiu d’aquesta jornada, però, és sensibilitzar la població de la importància de realitzar activitat física.Tots aquells centres que es vulguin unir a aquesta iniciativa ho poden fer mitjançant la pàgina web www.defc.cat on, a més, hi trobaran tot tipus d’informació sobre els actes que es realitzaran el proper 25 d’abril. A més, des de l’organització del DEFC es proposa la lectura d’un manifest que destaca tres dels valors més importants de l’Educació Física.A falta de dos dies per a que es realitzi aquesta jornada, el web del DEFC registra prop de 6.800 participants de 66 centres educatius d’arreu de Catalunya. A més, els alumnes i professors poden participar en un concurs fotogràfic premiat amb 250 euros destinats a material esportiu per als centres.