L'escape room més gran d'Europa aterra a Catalunya

El centre, que oferirà 18 habitacions tematitzades, s’instal·larà al Port Fòrum de Barcelona i obrirà el proper mes de març

Redacció

Actualitzada 15/02/2017 a les 13:43

El centre més gran d’Europa d’escape room, una moda que està triomfant a Europa i que també ha proliferat a Tarragona, obrirà les seves portes el proper mes de març a Barcelona. Es tracta del Game Point Center, ubicat en un espai de 3.000 m2 del Port Fòrum, entre el límit de Barcelona i Sant Adrià del Besòs, i que comptarà amb un total de 18 habitacions ambientades de diferents temàtiques. El projecte suposa una inversión de 3 milions d’euros per la seva fase de llançament i preveu atraure en dos anys a més de 100.000 visitants.



Game Point Center ja ha iniciat la fase de contractació de personal i té prevista la creació de 35 nous llocs de feina. A dos anys vista, el centre té com objectiu ampliar el seu espai lúdic amb noves instal·lacions i serveis, als quals destinarà una inversió total de 15 milions d’euros. En aquesta segona fase oferirà noves formes d’entreteniment com la instal·lació d’un centre de realitat virtual o un projecte especial per nens a partir de 3 anys.