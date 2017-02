Detenen un home de 71 anys per atracar un banc amb una arma detonadora a Barcelona

L’arrestat també se l’acusa de robar en una perfumeria i en tres farmàcies i d’un intent de robatori en una altra entitat bancària amb una pistola detonadora

Els Mossos d’Esquadra van detenir aquest dimarts un home acusat de cometre sis robatoris amb violència i intimidació, un d'ells en temptativa. L'arrestat, de 71 anys i sense antecedents policials, se l’acusa d’atracar una entitat bancària de ‘La Caixa’ situada entre els carrers Gran Via i Farell, al districte de Sants-Montjuïc a Barcelona, amb una arma detonadora i simulant portar un artefacte explosiu. L’home va ser detingut després de robar en una perfumeria i intentar robar en una altra entitat bancària amb una pistola detonadora i se'l considera també l'autor del robatori en tres farmàcies.



Aquest dimarts cap a tres quarts de nou del matí els Mossos van rebre l'avís que s'havia produït un intent de robatori a una entitat bancària de la Gran Via al districte de Sants-Montjuïc. Un home que portava una pistola amagada a la cintura va entrar a les instal·lacions i hauria lliurat una nota manuscrita a una de les treballadores, però es va posar nerviós i finalment va marxar sense emportar-se res. Tot seguit, es va establir un dispositiu de recerca de l'autor dels fets.



Unes hores més tard, els agents van saber que s'havia produït un robatori amb arma de foc en una perfumeria del districte de Sants-Montjuïc. La descripció facilitada pels treballadors de la botiga coincidia amb la de l'home que havia intentat realitzar el robatori del banc. Diverses dotacions policials es van desplaçar fins al lloc dels fets per tal de localitzar l'autor del robatori.



A dos quarts d’una del migdia, una patrulla de paisà va localitzar un home que coincidia amb la descripció que havien facilitat les víctimes dels robatoris. Els agents el van aturar per identificar-lo i durant l'escorcoll li van trobar una arma detonadora, una nota manuscrita com la lliurada en el banc i 100 euros en metàl·lic. Davant d’aquests fets, els agents el van detenir com a presumpte autor de dos robatoris amb intimidació, un d'ells en grau de temptativa.



Un cop a dependències policials se'l va poder relacionar amb els robatoris a tres farmàcies comesos aquest dilluns, dos a Sants i un a Sant Martí. A més, s'ha pogut determinar que també seria l'autor material del robatori amb intimidació a una altra entitat bancària del mateix districte comès el 9 de febrer, en el qual va seguir el mateix ‘modus operandi’. En aquella ocasió va aconseguir emportar-se 1.200 euros en metàl·lic, i a canvi va deixar un objecte que simulava ser un artefacte explosiu. El detingut passarà pròximament a disposició judicial.