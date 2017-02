Els incendis a Catalunya creixen un 12% en un any

Se'n van declarar 4.497 durant el 2016

A Catalunya es van declarar 4.497 incendis en domicilis durant el 2016. Això suposa un 12% més que fa dos anys, quan no es va arribar als 4.000. La majoria d'aquests focs són a l'hivern com a conseqüència d'un major ús d'estufes i altres aparells de calefacció. Des del cos de Bombers però, alerten que un altre dels motius habituals són les «imprudències evitables» a la cuina. El cap de la regió d'Emergències de Girona, Enric Cano, recorda que els incendis a la cuina «es declaren durant tot l'any» i demana «molta atenció» quan s'encén un fogó o un electrodomèstic. «Hem de ser conscients que si tenim oli en una paella i no el vigilem es pot encendre i prendre la campana», alerta.



Els Bombers van haver de fer en tot el 2016 gairebé 4.500 sortides per apagar focs en domicilis. Una xifra que ha anat en augment en els últims anys i que des del cos reconeixen que, en bona part, es deu a «descuits» per part dels inquilins. De fet, aquest és el segon any que pugen els incendis a domicilis particulars, i és que el 2015 se'n van registrar 4.356.



L'augment del número d'incendis entre els anys 2015 i 2016 també deixa tres morts més. L'any passat van ser setze les víctimes mortals com a conseqüència d'un foc en un domicili, davant les tretze del 2015. Amb tot, Cano considera que els ciutadans cada cop «prenen més consciència» quan hi ha un incendi i «saben millor com actuar».



La dinàmica durant el gener de 2017 no és bona, i és que de moment ja hi ha hagut quatre persones que han perdut la vida durant el primer mes de l'any, i s'han produït 626 incendis en domicilis.