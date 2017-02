Podria comportar un estalvi de fins a 550 euros per servei

El PDeCAT ha registrat una Proposició no de Llei al Congrés dels Diputats perquè es redueixi l'IVA dels serveis funeraris a causa de la seva consideració de «servei bàsic», cosa que podria comportar «un estalvi d'entre 300 i 550 euros per servei».



El portaveu del grup de CiU a l'Ajuntament de Barcelona, Joaquim Forn, que ha impulsat la presentació de la proposició, ha afirmat que l'objectiu de la seva formació «és aconseguir la rebaixa del preu mitjà dels serveis funeraris», i per això demana passar del tipus impositiu del 21% al 10%.



L'alcalde de Tortosa i portaveu d'Hisenda del PDeCat al Congrés, Ferran Bel, ha manifestat que «no s'entén que aquests serveis no comptin amb un tipus reduït d'IVA, tal com passa en altres països europeus, ja que és un servei bàsic», i ha afirmat que aquesta mesura està contemplada per la directiva comunitària sobre l'IVA.



El grup de CiU a l'Ajuntament de Barcelona ha recordat en un comunicat que a ciutats com Tarragona o Barcelona el cost d'una defunció pot arribar als 5.300 euros o 6.400 euros respectivament.