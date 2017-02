Mas al·lega que era «impossible» aturar el 9-N perquè ja no estava en mans de l'administració sinó de voluntaris

L’expresident recorda que el TC no va advertir de les conseqüències legals ni va respondre la petició d’aclariments

Actualitzada 06/02/2017 a les 12:36

L’expresident de la Generalitat Artur Mas ha al·legat que quan el Tribunal Constitucional (TC) va enviar la providència el 4 de novembre que suspenia el procés participatiu del 9-N ja era «impossible materialment» aturar-lo perquè no estava en mans de l’administració de la Generalitat sinó de voluntaris. En resposta a preguntes del seu advocat en la primera jornada del judici, Mas ha explicat que durant el 15 dies anteriors es van prendre un munt de decisions per assegurar que els voluntaris tinguessin «l’aparell logístic» per assegurar que la jornada fos un èxit. A més, l’expresident ha recordat que, en la providència, el TC no avisava de les conseqüències legals de tirar endavant el procés participatiu, tal com havia demanat l’advocat de l’Estat. I que després que el Govern demanés una sèrie d’aclariments, l’alt tribunal no es va reunir per donar una resposta.